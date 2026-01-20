JEP comienza juicio contra el coronel (r) David Guzmán por falsos positivos en Antioquia

El expediente del coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez hace parte del caso 03 de la JEP que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate. Foto: Jurisdicción Especial para la

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio inicio al Juicio Adversarial Transicional contra el coronel en retiro David Herley Guzmán Ramírez, señalado de su presunta responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en los municipios de Ituango y Dabeiba (Antioquia). Estos crímenes fueron documentados en el caso 03 de la JEP.

Según la acusación presentada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), Guzmán Ramírez habría actuado como coautor y coautor mediato de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tratos inhumanos y degradantes. Los hechos investigados habrían ocurrido en los municipios de Dabeiba e Ituango (Antioquia), entre el 31 de agosto de 2004 y el 30 de noviembre de 2005, periodo en el que Guzmán Ramírez fue comandante del Batallón de Contraguerrilla 79, unidad adscrita a la Primera División del Ejército.

De acuerdo con la UIA, el coronel retirado habría liderado un plan criminal orientado a mostrar resultados operacionales ilegítimos, presentando a civiles en condición de vulnerabilidad como supuestas bajas en combate. La acusación de la JEP sostiene que estas conductas se dieron en el marco de una política institucional basada en incentivos y recompensas por el número de muertes reportadas, y que varios cuerpos fueron ocultados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia).

Noticia en desarrollo...

