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JEP inicia ejecución de sanciones contra antiguo secretariado de las Farc por secuestro

La Jurisdicción Especial para la Paz determinó cuánto tiempo durará la sanción de cada uno de los integrantes de la cúpula de la otrora guerrilla. Además, serán monitoreados con dispositivos electrónicos y no podrán salir de Colombia.

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Sección Judicial
18 de septiembre de 2026 – 03:20 p. m.
Julián Gallo Cubillos, Pastor Alape, Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra, miembros del antiguo secretariado de la extinta guerrilla Farc, admitiendo su responsabilidad por los miles de secuestros durante la primer jornada de audiencias de reconocimiento ante víctimas y Magistrados de la JEP.
Julián Gallo Cubillos, Pastor Alape, Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra, miembros del antiguo secretariado de la extinta guerrilla Farc, admitiendo su responsabilidad por los miles de secuestros durante la primer jornada de audiencias de reconocimiento ante víctimas y Magistrados de la JEP.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de activar la ejecución de las sanciones impuestas en contra de los integrantes del antiguo secretariado de las Farc en el macrocaso 01, que investiga los secuestros, privaciones de la libertad y otros crímenes de la antigua guerrilla. Dentro de las medidas que serán implementadas, está la prohibición de salir del país y la vigilancia electrónica de cada sancionado.

Las medidas serán contra Rodrigo Londoño Echeverri, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Cada uno de ellos fue sancionado por su responsabilidad en distintos crímenes cometidos por la guerrilla de las Farc como graves privaciones de la libertad, homicidios, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y desplazamiento forzado.

La JEP estableció que el tiempo que cada uno tendrá que cumplir la sanción será distinto. Para Rodrigo Londoño, la sanción será de ocho años, al igual que para Pablo Catatumbo. Por su parte, Jaime Alberto Parra cumplirá por siete años, diez meses y dos días; Milton de Jesús Toncel, siete años, ocho meses y 25 días; Pastor Alape, seis años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo, seis años; y Rodrigo Granda, cinco años.

De acuerdo con el documento, Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel, participarán entre el 21 y el 30 de septiembre en una intervención de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito (Huila). Esa actividad será liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

La jurisdicción Especial señaló además que la intervención en Pitalito no es una nueva sanción, sino que corresponde a la ejecución de uno de los proyectos restaurativos establecidos dentro de la sentencia contra el secretariado.

Noticia en desarrollo…

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