La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó la solicitud de sometimiento de Enilce del Rosario López Romero. La postulada, conocida empresaria del chanche en el norte del país, tiene una condena por homicidio agravado y se encuentra procesada por otros delitos, como lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.

Para el tribunal de paz, la solicitud de López Romero no llena los requisitos que deben cumplir quienes piden acogerse a la JEP de manera voluntaria. La Sala encontró, por ejemplo, que existe una sentencia condenatoria emitida por la justicia ordinaria que la acredita como integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Bolívar. “Ostentó una clara posición de dominio y poder dentro de la estructura paramilitar”, advirtió el auto.

La JEP recordó que no tiene competencia sobre los grupos armados ilegales distintos a las Farc-EP, como los grupos paramilitares. Y, por la vía de tercero civil como se postuló López Romero a la JEP, no cumple las condiciones exigidas, por haber sido parte de las AUC, como estableció la justicia ordinaria.

Entre otros factores que evaluó la Sala, también está que, tras presentar su propuesta de verdad, reparación y no repetición, la magistratura concluyó que López Romero tampoco llena los estándares exigidos por la JEP para garantizar los derechos de las víctimas. En ese sentido, si no hay voluntad de aportar verdad, la Jurisdicción puede decidir no activar su prevalencia jurisdiccional, de esta forma la justicia ordinaria continúa con el caso.

“No se visualiza un proyecto que tenga por objetivo superar el umbral de verdad que a la fecha ha sido dilucidado en la jurisdicción penal ordinaria. De su lectura no es posible colegir qué parte de la realidad del conflicto armado no internacional contribuirá a esclarecer, ni se puede establecer qué tipo de colaboración puede extender a los demás organismos del Sistema Integral”, señala la JEP.

La Jurisdicción reitera que los comparecientes que soliciten acceder a los beneficios del Sistema y permanecer en él, deben presentar una contribución genuina en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición, que se debe ir materializando a medida que avanza el proceso transicional. Este es un requisito indispensable tanto para los exFarc como para los exmiembros de la fuerza pública y los terceros civiles.

Finalmente, al no verificarse de manera positiva las exigencias para aceptar el sometimiento en calidad de tercera civil, la JEP determinó que tampoco se encuentran dados los presupuestos legales para otorgarle la libertad transitoria, condicionada y anticipada que fue solicitada. Es decir, se mantiene la medida de prisión domiciliaria de López Romero en Barranquilla.

La “Gata” como es conocida en la costa colombiana se encuentra ante los estrados judiciales por cuenta de su relación con grupos paramilitares que de alguna forma la llevaron a que se desmoronara su imperio producto de los chances y apuestas.

La empresaria estuvo vinculada en el homicidio de Amaury Fabián Ochoa y además es procesada por, supuestamente, utilizar el negocio de los juegos de azar y apuestas para lavarle la plata a los grupos de autodefensa de Salvatore Mancuso. Por este último caso, la Fiscalía le ha quitado a López 1.580 bienes avaluados en $1.5 billones, uno de los procesos de extinción de dominio más grandes de la historia.

La “Gata” entró en desgracia el 14 de agosto de 2013, cuando la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena por el homicidio de Ochoa, quien era vigilante de un peaje entre los municipios de Ovejas y Carmen de Bolívar (Sucre). El hombre fue asesinado el 12 de junio de 2000 luego de que Enilce López le dijera a los paramilitares que era un informante de las Farc. El caso se reabrió en 2007 y fueron los sicarios quienes señalaron a la “Gata” de estar detrás del crimen.

Desde ese entonces el nuevo foco de investigación de la Fiscalía se centró en investigar si la inmensa fortuna de la “Gata” se había dado por el jugoso negocio del chance o por lavarle la plata a los paramilitares de Mancuso. Fue con información de la DEA y de la Policía que los investigadores encontraron que desde 2004 Enilce López utilizó la fachada de legalidad de los juegos de azar para limpiar el dinero de las autodefensas y así armar su imperio económico. Los bienes que logró comprar con estas acciones los puso a nombre de personas cercanas y sus hijos José Julio, Héctor y Jorge Alfonso López.

Las empresas Aposmar, Uniapuestas, Unicat y Aposucre fueron la fachada para que la plata en efectivo -según las pesquisas eran entre $200 y $300 millones- que mes a mes les llevó Mancuso fueran legalizadas. Fincas, apartamentos, tierras, locales comerciales, bodegas, oficinas, autos de gama alta, empresas y lanchas hacían parte del patrimonio de la empresaria del chance. Fue entonces que la Fiscalía lanzó la operación e embargo y secuestro de los bienes en abril de 2014. Desde ese entonces, se realizaron otros tres procesos de extinción de dominio en el que ya se han recuperado bienes avaluados en $1.5 billones.

La última gran operación contra el clan de Enilce López y Mancuso se dio cuando la Fiscalía ocupó 69 inmuebles que aún no habían sido identificados y que seguían en manos del grupo más cercano de la “Gata”. La mayoría de bienes estaban ubicados en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Magangué, Medellín y los municipios de Sucre Achí, San Juez y San Jacinto.