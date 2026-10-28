JEP revoca libertad a "Yako", disidente señalado de participar en homicidio de Miguel Uribe

Según la Sala de Amnistía, se pudo constatar que Téllez Álvarez incurrió en la omisión prolongada de sus obligaciones al no informar su paradero, no…

Kendry Téllez Álvarez, conocido como alias "Yako", ya no tendrá uno de los beneficios que le otorgó la Justicia Transicional. En la noche de este martes, 27 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló que se revocó la libertad condicional de la que gozaba el disidente, quien además es señalado por la Fiscalía de participar en el homicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

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Según la Sala de Amnistía, se pudo constatar que Téllez Álvarez incurrió en la omisión prolongada de sus obligaciones al no informar su paradero, no comparecer ante la JEP y permanecer fuera del alcance de las autoridades judiciales.

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"Como consecuencia, de manera estricta e inmediata, el tribunal transicional requirió al Juzgado 21 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá para que materialice la decisión. Queda abierta la posibilidad de que el juez de la jurisdicción ordinaria expida eventualmente las órdenes de captura pertinentes", explicó la JEP.

La JEP también señaló que la medida tiene concordancia con la información de la Fiscalía sobre la investigación contra el homicidio del senador Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio de 2025. En este proceso, Téllez Álvarez es investigado como presunto articulador de la disidencia Segunda Marquetalia y posible coordinador logístico del atentado.

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La jurisdicción especial precisó que aunque la responsabilidad penal por el homicidio del congresista es objeto de la investigación en la justicia ordinaria, la prolongada falta de comparecencia y los indicios sobre una presunta reactivación en actividades vinculadas a la criminalidad organizada comprometen las bases de la justicia transicional.

"La decisión se adoptó tras el trámite del Incidente de Verificación de Cumplimiento del Régimen de Condicionalidad, abierto en abril de 2026. Durante el procedimiento, la JEP recaudó pruebas y adelantó actuaciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones del compareciente, con observancia del debido proceso", concluyó la JEP.

Alias “Yako” había recibido el beneficio de libertad condicional el 28 de diciembre de 2018, por la Sala de Amnistía o Indulto. Sin embargo, la JEP confirmó que “el compareciente no ha respondido a las últimas llamadas telefónicas que ha realizado el despacho, a fin de confirmar su disponibilidad con el sistema”.

Además, el despacho del magistrado Murillo Granados señaló en su auto, que, al consultar en el Sistema de Apoyo para la Reincorporación (SARA) de la Agencia de Reincorporación y la Normalización (ARN) sobre el estado de alias “Yako”, la JEP encontró que el ahora disidente de la Segunda Marquetalia de “Iván Márquez” habría estado ausente durante seis meses.

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