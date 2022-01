Los detalles del caso del estilista Mauricio Leal que reveló su excuñada

El estilista Mauricio Leal y su madre fueron hallados muertos en su casa el 22 de noviembre de 2021. Foto: Tomada de Facebook

“Mauricio era un alma de Dios”. Así definió Luz Elena Betancourt a su excuñado, el asesinado estilista Mauricio Leal en una declaración jurada que le dio a la Fiscalía. En su versión hay detalles que fueron claves para que el ente investigador comenzara a dudar de lo que había dicho su esposo, Jhonier Leal, hermano de Mauricio e imputado este lunes por el asesinato de éste y de la madre de ambos, Marleny Hernández. Betancourt reveló cómo eran los negocios entre los hermanos, dijo por qué no creía que fuera un suicidio y rememoró cómo vivió el 22 de noviembre de 2021, cuando fueron hallados los cuerpos.

El día del asesinato de Mauricio Leal

“Hola, Elenita, cómo vas”, inicia el mensaje que Luz Elena Betancourt recibió de Jhonier Leal el 21 de noviembre, sobre las 6 de la tarde. “Elenita voy bajando, voy a ir a donde Fernando un ratico. Voy a darle un saludito, de bajadita arrimo a la casa y de ahí ya me subo otra vez para acá, me vengo porque mi mamá y Mauricio nos pusimos a ver películas y se quedaron profundos y nada que se despiertan”. Y continuó: “Entonces voy a ir a donde Fernando a darle una vueltica, hablo con El Mun ratico, luego me subo para acá a amanecer otra vez, para estar acá con ellos, ¿bueno?, si algo nos vemos más tarde o ya mañana...bueno? Un abrazo, chao”.

Al día siguiente, horas antes de que los cuerpos de Mauricio Leal y su madre fueran hallados en un lujoso conjunto residencial de La Calera, Luz Elena Betancourt fue a trabajar aquel 22 de noviembre a la peluquería que tiene a nombre de su hijo, como cualquier lunes. Según le dijo a la Fiscalía, sobre las 11:05 de la mañana recibió un mensaje de voz de Jhonier Leal, su esposo —aunque están separados de cuerpo siguen casados—, avisándole que llegaría tarde a atender a la clienta que había agendado a las 12:30 en la misma peluquería.

“Hola Luz Elenita mi vida, ya voy para allá, ya voy para allá, qué pena contigo, esta gente no se levanta y yo me quede profundo otra vez, que pena con vos”, dice el audio, según la declaración jurada. Jhonier Leal, supuestamente, fue a almorzar a la casa de Betancourt y llegó a la peluquería a atender su cita tarde, sobre las 12:45 del día. “Ya iba a empezar el color a la clienta. Yo estaba en la oficina organizando papeles y recibos dándole tiempo a que llegara la hora de mi cita, siempre trabajamos juntos el tema de las clientas haciendo los colores, o tintes. (Cuando) de un momento a otro empiezan a llamar por el celular a Jhonier”, recordó la mujer.

“Me va a tocar irme para la casa a ver qué pasa porque mi mamá y Mauricio no contestan”, señaló la mujer que le dijo ese día su esposo, Jhonier Leal, antes de salir de la peluquería. Según Betancourt, su expareja estuvo hablando ese tiempo con el conductor de Mauricio Leal, José Jair Ruiz. “Le dije que me tuviera informada de lo que pasaba, ahí almorcé y ml clienta llego como a las 2:00 de la tarde pasaditas y yo empecé a hacerle el diagnóstico y a decidir que le íbamos a hacer en el cabello, decidimos cual era el color que ella quería, yo empecé a inquietarme y como a las 2:46 de la tarde empecé a escribirle”, rememoró Betancourt.

Y añadió: “en ese momento yo lo llamo y él me cuenta que los encontraron muertos. Yo empecé a gritar como loca, me tire al piso, me descontrole horrible, las clientas me auxiliaron, yo gritaba que eso no era posible, de ahí no hablamos más, yo ya no pude atender la clienta porque me puse a llorar, ella me llevo hasta la casa y me dejo allá”. Junto a su hijo y la novia de un sobrino tomaron un taxi y subieron hasta el conjunto residencial donde vivían el estilista y su mamá. “Lógicamente no dejan entrar a nadie. Nosotros queríamos era darle fuerza a Jhonier y que supiera que estábamos ahí”, dijo la mujer.

La Fiscalía luego interceptó comunicaciones del conductor Ruiz, quien le contó a un abogado por celular otra versión sobre lo sucedido una vez llegó a La Calera con Jhonier Leal. “Abrí y entré hasta el comedor y no escuché sonido en la casa y me devolví a la puerta de entrada”, se le escucha decir al conductor. Al parecer, le dijo: “Marica, esto está muy raro”. Según su versión, se regresó al carro, donde se había quedado Jhonier y juntos entraron a la casa. Supuestamente, el mayor de los hermanos Leal le fue indicando “primero vamos al cuarto de mi madre” y allí descubrieron los cuerpos sin vida de Mauricio Leal y Marleny Hernández.

Los negocios de los hermanos Leal

Luz Elena Betancourt también le dijo a la Fiscalía que ese mismo día que descubrieron los cuerpos ella se enteró, por conversaciones con una de las asistentes de Mauricio Leal, que él no tenía seguro de vida ni póliza exequial. Además, dijo que Jhonier y Mauricio “tuvieron una relación muy linda como hermanos, siempre se apoyaron mutuamente y se querían mucho. Mauricio fue demasiado especial con nosotros, con Jhonier como hermano y él siempre quiso apoyarlo y acompañarlo en el tema de su salud, siempre lo llamaba poniéndose a su disposición en lo que Mauricio necesitara”.

Betancourt detalló que Jhonier Leal llegó al mundo de la peluquería porque su hermano lo invitaba a aprender a su lado y siempre quiso que tuvieran un negocio juntos. Según su versión, el único problema del que tuvo conocimiento entre los dos hermanos fue por una estilista que Jhonier descubrió robando. Relató que, “Mauricio a Jhonier le prestaba plata, preferíamos pedirle prestado a los bancos, nosotros no ocupábamos a Mauricio en esos temas”.

¿Mauricio Leal se habría suicidado?

Si bien una carta con la letra de Mauricio Leal fue un primer indicio de que se habría suicidado, la Fiscalía pronto desechó esa hipótesis. Cuando el ente investigador le preguntó a Luz Elena Betancourt, la mujer contestó: “Mi suegra nos contó una vez que Mauro intento tirarse de un piso alto de un hotel en Cartagena y ella varias veces le comento a Jhonier que tenía miedo por la vida de Mauricio porque él mantenía muy adolorido y que decía que no aguantaba el dolor, inclusive en alguna ocasión Mauricio le decía a la mamá que no cerrara la puerta de la habitación, que la dejara abierta porque se le pasaban pensamientos feos”.

—¿Quiere decir su respuesta anterior que usted considera que si fue un suicidio? —, contrapreguntó el fiscal.

—Pues la verdad Mauricio amaba tanto a su mamá que yo no creo, también Mauricio siempre decía que él no era capaz de vivir sin su mama y Marleny pensaba Igual, ellos dos se amaban mucho.

Jhonier Leal no aceptó los cargos por homicidio agravado y ocultamiento o alteración de pruebas que le imputó la Fiscalía. Tras escuchar el relato del fiscal del caso, el hermano de Mauricio Leal se declaró inocente y dijo: “Jamás hubiera puesto una mano sobre mi madre o hermano”.

*Nombres cambiados

