Judicializan a integrantes de red de trata de mujeres y niñas venezolanas en Vichada

Una red dedicada a la explotación sexual de mujeres y niñas venezolanas fue judicializada en Puerto Carreño (Vichada), tras una investigación que permitió identificar el traslado de víctimas desde la frontera para ser sometidas a explotación sexual en dos establecimientos comerciales de la capital del departamento.

La Fiscalía señaló como presuntos integrantes de la estructura a Anderson Mahecha García, Ingrid Cristina Laguño Tovar y Yordan Lugo Rodríguez. De acuerdo con el ente acusador, estas personas habrían contactado a las víctimas, entre ellas adolescentes y mujeres pertenecientes a comunidades indígenas, para llevarlas desde Puerto Ayacucho (Venezuela) a Colombia, donde eran obligadas a prostituirse. Una de las menores rescatadas presenta discapacidad cognitiva.

Las capturas se realizaron en diligencias coordinadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Migración Colombia y el Gaula Militar. En el operativo también fue aprehendida una adolescente señalada de tener participación en la organización, y fueron recuperadas cuatro menores de edad, quienes quedaron bajo protección del Estado para el restablecimiento de sus derechos.

Las pruebas recaudadas indican que Mahecha García y Laguño Tovar administraban uno de los locales donde eran explotadas las jóvenes, mientras que Lugo Rodríguez habría comenzado como transportador de las víctimas para luego asumir la administración de otro de los establecimientos utilizados para estos fines.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Vichada imputó a los tres adultos los delitos de concierto para delinquir con fines de trata de personas, trata de personas agravada, estímulo a la prostitución, proxenetismo con menor de edad y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años. Los tres no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Asimismo, la adolescente aprehendida fue judicializada por concierto para delinquir con fines de trata, trata de personas y proxenetismo con menor de edad. Deberá cumplir medida de internamiento preventivo mientras avanza el proceso en su contra.

