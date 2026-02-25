Juez ordena desarchivar la denuncia de Petro contra Pastrana por injuria y calumnia

El presidente Petro radicó la denuncia contra el expresidente Pastrana el 7 de diciembre de 2023, por los delitos de injuria y calumnia. Foto: Archivo Particular

En la tarde de este miércoles 25 de febrero, un juez de Bogotá ordenó desarchivar la denuncia interpuesta por el presidente Gustavo Petro en contra del expresidente Andrés Pastrana, por los delitos de injuria y calumnia. La denuncia, radicada en diciembre de 2023, había sido archivada por la Fiscalía en agosto del año pasado. Pero ahora se reactivará el caso.

La información fue confirmada por el abogado Alejandro Carranza, quien representa al jefe de Estado. Por medio de una publicación en su cuenta de X, el jurista señaló que la decisión de desarchivar la denuncia, por señalamientos de presunta relación con el narcotráfico en contra del presidente, fue tomada por el juez 60 penal con función de control de garantías.

El presidente Petro radicó la denuncia en contra del expresidente Pastrana el 7 de diciembre de 2023, por los delitos de injuria y calumnia, después de que el exmandatario escribiera en su cuenta de X que la campaña y la presidencia del jefe de Estado “no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico, bajo el velo de una farsa denominada ‘paz total’”.

En su denuncia, el primer mandatario señaló en su momento: “Quiero dejar claro que estas acusaciones son completamente falsas. No existe ninguna base de verdad en sus afirmaciones y dichas declaraciones no reflejan, en lo más mínimo, la realidad de mi administración ni los principios que la guían”.

Según el presidente Petro, las acusaciones del exmandatario Pastrana constituyeron un ataque directo a su derecho fundamental a la honra y al buen nombre. En su momento, señaló además que el expresidente tiene un potencial significativo para afectar su honra y desacreditar su gobierno.

En agosto de 2025, la Fiscalía archivó la denuncia de Petro contra Pastrana porque, en su concepto, había una “atipicidad” en la conducta denunciada. Para el ente investigador, las declaraciones del expresidente se dieron en el contexto de publicaciones de medios de comunicación y de las declaraciones de Nicolás Petro, hijo del presidente, en el marco del proceso que se adelanta en su contra por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Tras la más reciente decisión, el abogado Carranza detalló que “se reconoció un patrón sistemático de conducta en la red X destinado a difamar, injuriar y calumniar al presidente, así como la existencia de nuevos elementos probatorios que justifican plenamente la reanudación del proceso”. Agregó que, al momento, el proceso se encuentra en la etapa de verificación mínima, no de condena.

“Confiamos en que el juez de segunda instancia mantenga absoluta imparcialidad y no ceda ante presiones externas, ni de la Fiscalía General de la Nación ni de exfuncionarios de la institución”, dijo el defensor del presidente. Y concluyó con un mensaje directo contra el expresidente Pastrana: “En Colombia, nadie está por encima de la ley”.

