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Juez suspende cierre de Zona de Ubicación Temporal de excombatientes en Putumayo

La decisión se produjo luego de que 99 exintegrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) presentaran una acción de tutela. La medida judicial se conoce a pocos días de la fecha fijada por el presidente Abelardo de la Espriella para el cierre de esa ZUT, previsto para el próximo 30 de septiembre.

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Redacción Judicial
25 de septiembre de 2026 – 07:32 a. m.
La dejación de armas fue el momento central antes de que 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) entraran a la ZUT.
Los excombatientes señalaron que el cierre de la ZUT pondría en riesgo sus derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad física, libre desarrollo de la personalidad, reincorporación, tránsito a la vida civil, personalidad jurídica, identidad, debido proceso administrativo, confianza legítima y paz.
Foto: Richard Alberto León Muñoz

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La Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez, en Putumayo, que alberga a 99 excombatientes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) se mantendrá activa luego de que un juez de Puerto Asís ordenada la suspensión temporal de la resolución del Gobierno que dispuso el cierre de esa zona para el próximo 30 de septiembre. La decisión del juez se dio tras una acción de tutela que presentaron los exintegrantes de ese grupo armado.

En el recurso, los excombatientes señalaron que el cierre de la ZUT pondría en riesgo sus derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad física, libre desarrollo de la personalidad, reincorporación, tránsito a la vida civil, personalidad jurídica, identidad, debido proceso administrativo, confianza legítima y paz.

En ese sentido, la acción de tutela pidió frenar el cierre y desalojo de la zona hasta que exista un plan de tránsito y protección, con participación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Asimismo, solicitaron que se mantengan los servicios básicos de salud, alimentación y habitabilidad, así como las medidas de seguridad actualmente desplegadas por el Ministerio de Defensa.

El fallo del juez de Puerto Asís se conoce a pocos días de la fecha fijada por el presidente Abelardo de la Espriella para poner fin al funcionamiento de esa Zona de Ubicación Temporal, mediante la Resolución 389 del 9 de septiembre de 2026.

Noticia en desarrollo…

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Por Redacción Judicial

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