Jueza da 48 horas a Benedetti para retractarse de acusaciones contra exministro Luis Henao

Un juzgado administrativo de Bogotá ordenó al ministro del Interior, Armando Benedetti, rectificar varias afirmaciones hechas contra el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao. La decisión se produjo tras una acción de tutela interpuesta por Henao, quien alegó vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.

El fallo, emitido por la jueza 40 administrativa de Bogotá, dio un plazo de 48 horas para que Benedetti se retracte de los señalamientos publicados en su cuenta de la red social X, donde tiene más de medio millón de seguidores. Las declaraciones estaban relacionadas con supuestos nexos de Henao con el “Ñeñe” Hernández, presuntas investigaciones penales y la existencia de bienes en el exterior.

Según la tutela, en diciembre del año pasado Benedetti afirmó que conoció a Henao en un apartamento de 200 metros cuadrados y que, tras su paso por el Ministerio de Vivienda, habría adquirido propiedades incluso fuera del país. También lo vinculó con el empresario “Ñeñe” Hernández, con supuestas maniobras relacionadas con el escándalo de Odebrecht y con presuntas comisiones y viajes a México.

Me cansé de ti, un lavaperros del grupo AVAL, que cuando lo conocí vivía en un apartamento de 200 metros cuadrados y que luego de tu paso por el ministerio de Vivienda andas con propiedades en Madrid y en otros lados. Sé quiénes son tus socios. Íntimo del Ñeñe Hernández, le… https://t.co/8PNOOAeA13 pic.twitter.com/anCqlfEdqR — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 11, 2025

En respuesta, Henao solicitó la rectificación de la información y pidió que se verificara ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación si existía en su contra alguna investigación penal. La Corte Suprema informó que no hay evidencia de proceso penal alguno contra el exministro.

Aunque el ministro Benedetti sostuvo en su defensa que sus expresiones no eran deshonrosas, la juez concluyó que debían protegerse los derechos fundamentales del exministro y ordenó la rectificación en términos precisos.

En la decisión se lee: “Ordenar al ministro del Interior Armando Alberto Benedetti Villaneda que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión, rectifique la información publicada en su red social de X el 11 de diciembre de 2025 en contra de Luis Felipe Henao Cardona, respecto de los juicios en los que se refiere a él como “bandido, cómplice, lavaperros”, “aumento patrimonial ilegal”, “insuación de trabajar para el Ñoño Elías y el Ñeñe Hernández”, “recibir comisiones en Puerta Vallarta, México por parte de Carlos Jacks”. La retractación deberá hacerse en la misma cuenta de la red social X donde se hizo la publicación infundada”.

