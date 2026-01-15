Logo El Espectador
Procuraduría decide no investigar a la defensora Iris Marín por queja del ministro Benedetti

La defensora del Pueblo, Iris Marín, habló en su momento sobre presuntas conductas de violencia de género atribuidas al ministro del Interior, Armando Benedetti. La Procuraduría señaló que la funcionaria no incurrió en injuria ni en calumnia, ya que no le atribuyó una conducta ajena a las investigaciones que ya existen en su contra.

Redacción Judicial
15 de enero de 2026 - 02:19 p. m.
La defensora del Pueblo se pronunció en su momento sobre las denuncias que relacionaban al jefe de la cartera de Interior con presuntos hechos de violencia de género.
Foto: Archivo Particular
La Procuraduría General de la Nación, al mando de Gregorio Eljach, se abstuvo de iniciar una investigación contra la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, por la queja disciplinaria que interpuso en su contra el ministro del Interior, Armando Benedetti.

La denuncia se presentó a raíz de unas declaraciones que realizó la defensora Marín sobre posibles conductas de violencia de género atribuidas al ministro Benedetti, en el marco de las investigaciones sobre la presunta violencia intrafamiliar contra su esposa, Adelina Guerrero.

Benedetti alegó ante la Procuraduría que estaba siendo víctima de ataques constantes contra su buen nombre y su integridad, y sostuvo que la defensora había “transgredido fehacientemente sus derechos, realizando imputaciones fraudulentas e infundadas en su contra, de corrupción y violencia de género”.

Por su parte, el órgano de control señaló que las declaraciones de Iris Marín hicieron alusión “a las acusaciones atribuidas al señor Armando Benedetti, a partir de las cuales expresó su opinión en torno a la inconveniencia de su nombramiento como ministro del Interior”.

Asimismo, la Procuraduría indicó que la defensora no incurrió en injuria ni en calumnia, ya que “no le atribuyó al señor Benedetti una conducta ajena a las investigaciones en su contra”.

El pasado 27 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación también se pronunció sobre la queja interpuesta por Benedetti y solicitó archivar la investigación contra la defensora. El ente investigador concluyó que dichas declaraciones no pueden interpretarse como una ofensa directa contra el ministro Benedetti ni constituyen una conducta punible.

“Esa manifestación no puede ser apreciada como una afrenta contra la integridad moral del querellante (Armando Benedetti), pues las personalidades públicas se someten al escrutinio de los ciudadanos por el rol social que cumplen”, conclyó la Fiscalía en su momento.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Benedetti es investigado por violencia contra su mujer

 

Dario Monsalve Villa(77642)Hace 1 hora
ARMANDO BENEDETTI es de lejos, uno de los personajes más odiados de Colombia. Es mentiroso, misógino, borrachín, vulgarote, mete perica, corrupto y bueno, no sigo porque se acabaría con las palabras que tiene el diccionario para esta clase de personas. Amén de que tiene más imputaciones que artículos el código penal. Ya debería de estar a la sombra con el anaranjado. En buena hora el gobierno TRUMP lo metió en la lista CLINTON.
