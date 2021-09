Jueza prorrogó principio de oportunidad de exfiscal Luis Gustavo Moreno

Una jueza de control de garantías de Bogotá prorrogó un año más el principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía General y el testigo estrella del caso de corrupción denominado como el cartel de la toga, la red de magistrados y abogados que torcían procesos judiciales de congresistas y gobernadores en la Corte Suprema de Justicia. El juzgado 64 de la capital del país señaló que las declaraciones del exfiscal Luis Gustavo Moreno ha entregado información sobre esa asociación ilícita que operó en el alto tribunal que ya tiene tras las rejas a dos exmagistrados del alto tribunal: Francisco Ricaurte y Gustavo Malo.

“Ha habido una colaboración adicional (por parte de Moreno) y eso tiene que ser considerado por el ente fiscal” señaló la jueza del caso, quién señaló que se ha verificado que se cumplen todos los puntos pactados entre ambas partes. Moreno fue capturado en 2017 luego de que se conociera que hacía parte de esa red de corrupción. La DEA y la Fiscalía determinaron que el entonces alto funcionario le estaba pidiendo un millonario soborno al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons para torcer varios expedientes en su contra. Ya en aprietos ante las autoridades, Moreno negoció con la Fiscalía y entregó todo lo que sabía sobre el cartel de la toga.

Como contó El Espectador, antes de que se aprobara la prórroga del principio de oportunidad había incertidumbre por parte de Moreno sobre un nuevo elemento en ese pacto hecho con el ente investigador, el cual ha sido prorrogado tres veces desde 2018. La resolución 1044 que le otorga por un año más sus beneficios por colaboración para no ser procesado por tres delitos fue firmada por el fiscal Francisco Barbosa el pasado 30 de junio,le añadió un nuevo elemento: las confesiones de Moreno serán valoradas para determinar si resultan determinantes para impartir condenas.

Según el documento, en un año la Fiscalía deberá rendir “un informe evaluativo indicando cuál fue el resultado de la verificación de la totalidad de la información suministrada por Luis Gustavo Moreno Rivera y si el testimonio fue importante, contundente, útil y/o determinante dentro de las correspondientes sentencias condenatorias, las que deberá allegar al momento de solicitar la renuncia de la acción penal”.

Las tres anteriores resoluciones del principio de oportunidad, el pactado en 2018 y las prórrogas firmadas en 2019 y 2020 no contenían esa disposición y solo le exigían a Moreno aportar las evidencias de sus acusaciones, comparecer a los juicios y contar la verdad. Pero, en este nuevo documento, se agrega que se evaluará si sus delaciones derivan en sentencias. Algo que, para Moreno y su defensa, resulta absurdo.

“La Fiscalía le está añadiendo cosas a la prórroga del principio de oportunidad como si fuera un carrito de mercado al que se le puedan ir añadiendo cosas cuando uno va de compras. Y estas nuevas exigencias afectan esa negociación porque, además, escapan a la órbita del cumplimiento del testigo, en este caso yo. Se está pidiendo que los juicios todos lleguen hasta su culminación y eso no depende de mí. Hay procesos que no se han movido y eso no depende de Gustavo Moreno. Otra exigencia que han agregado es que las sentencias sean condenatorias. A este paso seguramente muchas van a prescribir por el paso del tiempo y eso no me lo pueden adjudicar a mí”, le dijo desde su sitio de reclusión Luis Gustavo Moreno a El Espectador.

