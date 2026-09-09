Juliana Guerrero condenada a tres años por títulos falsos: juez avala preacuerdo

La negociación entre Juliana Andrea Guerrero Jiménez y la Fiscalía General de la Nación prosperó. Un juez penal de conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo y dictó sentencia contra la excandidata a viceministra de Juventudes y una de las personas más defendidas por el expresidente Gustavo Petro durante su gobierno. Para el despacho, el acuerdo cumple con los requisitos, reúne las exigencias de ley y respeta las garantías.

En plena audiencia, Juliana Guerrero admitió que presentó títulos universitarios falsos para aspirar a la dirección del viceministerio de Juventudes y se conoció que el ente investigador llegó a un acuerdo para que la pena máxima por el delito de fraude procesal fuera de tres años de prisión, una multa de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes y la inhabilidad para aspirar cargos por dos años y medio.

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Antes de avalar el acuerdo, el juez repasó los hechos de los que es responsable Guerrero. Según la Fiscalía, «Juliana Andrea Guerrero, el 3 de septiembre de 2025, decidió cargar al Sigep II dos diplomas académicos falsos de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro de profesional en Contaduría Pública, con sus respectivas actas de grado falsas emitidas con fecha de 1 de julio del mismo año por la Fundación San José. Dichos documentos fueron cargados y presentados a sabiendas de que eran falsos». La Fiscalía agregó que presentó todos esos documentos ante el Ministerio de la Igualdad para llegar al cargo de viceministra de las Juventudes en la extinta cartera de la Igualdad «con el fin de hacer inducir en error a funcionarios de dicho ministerio».

Para el juez, el delito de fraude procesal se materializó en el momento en que Guerrero cargó los documentos al sistema con pleno conocimiento y consciencia de hacer inducir en error a los funcionarios. «Juliana Guerrero con pleno conocimiento de que jamás cumplió con los requisitos para obtener sus títulos académicos desplegó una conducta para engañar a la administración pública», señaló el juez. Posteriormente, el juez analizó el nivel de culpabilidad de Guerrero y determinó que era plenamente consciente de sus actuaciones.

Según la Fiscalía, Luis Carlos Gutiérrez aprovechó su rol dentro de la universidad para expedir los títulos falsos de Juliana Guerrero.

Foto: El Espectador

«Juliana Guerrero tenía la madurez necesaria y tenía la posibilidad, y la obligación, de actuar conforme al derecho. No solo por su rol institucional al momento de los hechos sino por la posición a la cual aspiraba a llegar. No es una persona del común que no tiene conocimiento del ejercicio y la función pública. Estaba entregando los documentos para ser nombrada viceministra, un cargo que implica la mayor responsabilidad no solo con el Estado sino con la juventud del país», dijo el juez.

Y agregó: «Muchos jóvenes han tenido que pasar muchos años por universidades para obtener títulos, cosa que se quiso saltar Guerrero. Muchos de los que estamos acá sentados tuvimos que pasar por mil vicisitudes para obtener el cartón. No estamos en presencia de un simple error sino de un acto totalmente contrario al ordenamiento. Para cualquier persona es comprensible y entendible que cuando uno debe acreditar una categoría en una convocatoria pública, los documentos deben ser reales».

En ese escenario, el juez señaló que el preacuerdo contempla un beneficio por la renuncia a la presunción de inocencia por una pena de tres años, cien salarios mínimos y una inhabilidad de 2.5 años. Para el juez, el monto de la rebaja no constituye una desproporción puesto que la rebaja corresponde al 50% de la pena. Por eso concluyó que el preacuerdo cumple con el requisito establecido en la ley y el monto de la rebaja se encuentra justificado.

«El despacho encuentra que el preacuerdo reúne las exigencias, respeta las garantías y cuenta con suficiente material probatorio. Este despacho procede a aprobar la negociación celebrada entre Juliana y la Fiscalía», determinó el juez.

De acuerdo con lo que se conoció durante la audiencia, los acercamientos entre Guerrero y la Fiscalía venían desde hace semanas y el acuerdo se concretó el pasado viernes 4 de septiembre. A su turno, Guerrero tuvo que admitir ante el juez que “realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el SIGEP II y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes”.

Tras avalar el preacuerdo entre Guerrero y la Fiscalía, el juez penal de conocimiento procedió con el sentido del fallo condenatorio como autora del delito de fraude procesal en modalidad dolosa. «La conducta lesiono de manera grave el ordenamiento jurídico, todo el andamiaje social de este país, más en una persona que aspiraba a tener una calidad de viceministra. Para este caso, usted va a ser condenada por ese delito, va a tener un antecedente, va a tener que cumplir la inhabilidad para el ejercicio de cargos. Quiero que le quede claro porque lo que se va a decidir es un subrogado, una forma de cumplir con esa sentencia de manera diferente a la cárcel y que va a tener una serie de condiciones», aclaró el juez.

Y agregó que el Juzgado 46 resolvió condenar a Juliana Guerrero conforme al preacuerdo celebrado imponiendo la sanción de 36 meses y la inhabilidad de dos años y medio. La defensa presentará un recurso de apelación.

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