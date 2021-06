Junior Jein: rimas silenciadas por el sicariato

Hárold Angulo Vencé, más conocido como Júnior Jein y pionero de la música salsa choke, fue asesinado en Cali en la noche del domingo 13 de junio. El artista fue atacado a tiros en la discoteca A Otro Nivel Disco Club, en la avenida Roosevelt con carrera 37.

En contexto: Cantante Junior Jein fue asesinado en Cali

Aún hay pocas pistas en el expediente judicial por el asesinato de Júnior Jein, quien tras recibir los disparos fue trasladado a un centro asistencial cercano; sin embargo, su vida se apagó antes de llegar al lugar. De acuerdo con la Policía de la capital del Valle, se desconoce si el artista había recibido amenazas y hasta ahora se está explorando en los posibles móviles del crimen.

“La muerte de Júnior Jein conmociona y visibiliza aún más el reto que tenemos todos de proteger la vida. Aunque sus asesinos están capturados, se debe esclarecer quién y por qué encargó este crimen. A su familia y a todo el pueblo del Pacífico nuestras condolencias y solidaridad”, comentó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Según informó el brigadier Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el crimen se perpetró en el sector El Lido. “Los sujetos emprenden la huida cuando cometen el hecho y se suben a un árbol. Allí esperan la reacción policial, pero gracias a informaciones de la misma ciudadanía pudimos ubicar estos sujetos en el árbol y se dio con la captura”, explicó el uniformado.

Lea también: ¿Quién era Junior Jein, el artista del Pacífico asesinado en Cali?

A los detenidos se les incautaron una pistola y un fusil calibre 5-56. En la discoteca A Otro Nivel Disco Club, además, resultó herida una mujer que recibió un disparo en una pierna. Según informaron las autoridades, uno de los investigados tiene antecedentes por porte ilegal de armas y otro habría pertenecido a la extinta guerrilla de las Farc.

Júnior Jein, nacido en Buenaventura, es recordado por su participación en la canción ¿Quién los mató?, creada en homenaje a las víctimas de la masacre de Llano Verde, en la cual cinco menores de edad fueron asesinados en un cañaduzal de Cali, el 11 de agosto de 2020. Tras la masacre, la Fiscalía ha logrado tres capturas.

La canción, ambientada en los cañaduzales de la capital del Valle, fue una colaboración con Hendrix B, Nidia Góngora y Alexis Play. En el video los artistas hacen un performance desde distintos ataúdes, denunciando el asesinato de los jóvenes, quienes fueron apilados y abandonados en el lugar. Las imágenes cierran con un acto de memoria a favor de las víctimas, con velas encendidas en la noche caucana. Júnior Jein dejó, en memoria de las víctimas, unas rimas que ahora duelen mucho más.

Lea: Junior Jein: música con letras sociales del Pacífico

“Ahora soy yo quien va a escandalizarse. Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre hace. Nada. La vida de los negros no importa nada. Lo primero que dicen es: ‘andaban en cosas raras’. Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado. Pero el pueblo no se rinde, carajo”, cantó Júnior Jein. “Madre, no llegaré a la hora de la cena”, dice el estribillo de la composición musical.

Por información sobre el asesinato a sangre fría de Júnior Jein la Policía ofrece $50 millones de recompensa, asimismo, la institución sostiene que el hecho se suma a una oleada de homicidios en Cali, los cuales se deberían a ajustes de cuentas por bandas delincuenciales, control de zonas de hurtos, microtráfico y extorsiones. El brigadier León relacionó las muertes con los bloqueos en la ciudad por el paro nacional.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Cali es el epicentro de la “violencia homicida”, atribuida a la Fuerza Pública, en medio de las manifestaciones. De los 68 casos reportados por el Instituto a nivel nacional, 41 se presentaron en la capital del Valle. Cabe destacar que en 14 expedientes aún no se ha identificado al agresor.