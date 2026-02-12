Junta de Inteligencia definirá medidas de seguridad tras denuncia de complot contra Petro

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que pondrán en conocimiento de la Fiscalía la información que tienen hasta ahora del presunto complot contra la seguridad del presidente Gustavo Petro. Foto: Cortesía Presidencia

Luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara un presunto complot en su contra, que intentó poner en riesgo su seguridad e implantarle droga en el carro presidencial, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre las medidas para contrarrestar cualquier amenaza.

En primer lugar, el jefe de la cartera de Defensa anunció que en los próximos días adelantarán la recopilación de información sobre este caso, la cual será analizada en una Junta de Inteligencia Conjunta (JIC), “para tomar las decisiones de inteligencia, contrainteligencia y operaciones a que haya lugar”, afirmó Sánchez.

El pasado 10 de febrero, en pleno Consejo de Ministros, Petro señaló que “hay un general que ordené retirar de la Policía; tiene una misión extraña. Alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”. Este oficial es el general Edwin Urrego, actual comandante de la Policía de Cali, quien fue retirado oficialmente el 11 de febrero del servicio activo de la Policía Nacional por instrucción del jefe de Estado.

En contexto: Presidente Petro retira al general Edwin Urrego por supuesto complot contra su seguridad

A través de una publicación en su X, Sánchez ordenó a las cúpulas de las Fuerza Militares y de la Policía “que activen y fortalezcan todas sus capacidades de inteligencia y contrainteligencia, para, en articulación con Interpol y los organismos internacionales con los que existen convenios de cooperación, anticipar, identificar y neutralizar cualquier amenaza que pueda existir en contra del Presidente”.

Asimismo, el encargado del sector Defensa declaró que “los datos e información disponible de esta situación” serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación con “el objetivo de identificar, judicializar y llevar ante la justicia a quienes estén detrás de estas amenazas en contra de la democracia”.

La versión del general Edwin Urrego

El pasado 11 de febrero el general Urrego fue retirado de su cargo como comandante de la Policía de Cali por orden del presidente. El nombre del oficial comenzó a sonar luego de que, tras Petro denunciar el presunto complot que habría tenido como finalidad afectar su seguridad, señaló que el oficial tiene que ver con el allanamiento a la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, en noviembre de 2025.

En el momento de la diligencia contra Benedetti en Barranquilla, el general Edwin Urrego era el comandante de Policía de la capital de Atlántico. Por esta relación, se pudo establecer que el oficial Urrego era quien estaba siendo señalado por Petro, y horas después se confirmó con la salida del comandante.

El oficial Urrego explicó que el allanamiento se realizó por orden de “una autoridad judicial bajo los parámetros legales y nuestra responsabilidad es brindar el apoyo correspondiente como Policía Nacional. En su momento, para esa diligencia, la señora magistrada (Lombana) contaba con el servicio de Policía judicial, específicamente por parte de la Dijín”.

Urrego sostuvo que no estuvo presente durante el procedimiento y precisó que, en un inicio, desconocía que este estuviera dirigido contra el ministro Benedetti. “De hecho, me enteré cuando iba en un avión rumbo a Bogotá”, afirmó el general.

Lea: La versión del general de la Policía que Petro señaló de intentar meterle droga a su carro

Tras desempeñarse durante un año como comandante de la Policía de Barranquilla, Urrego fue designado al frente de la Policía de Cali. Sobre su gestión en Atlántico, indicó que el “ministro del Interior manifestó su inconformismo” por hechos como el allanamiento en la Corte y el sobrevuelo de unos drones sobre su vivienda que, según dijo, al parecer eran de uso recreativo.

No obstante, el oficial aseguró que esas no fueron las únicas molestias expresadas por Benedetti y dijo que “se presentaron otras situaciones particulares donde se actuó al derecho, y hago lo que me corresponde de acuerdo a la ley y muchas veces ciertas cosas incomodan”. De acuerdo con Urrego, estos episodios “en su momento fueron tratados institucionalmente”, aunque “independientemente de que fueron aclaradas, sí generaron algún tipo de incomodidad”.

En la misma línea, agregó que se trató de “situaciones que se dan en el día a día y sobre las cuales de pronto se entraría a mencionar” y que “obviamente hay otras circunstancias complementarias a eso, que cuando se analicen, pues se entraría a deducir que obedecen a lo que pasó”.

El general Urrego, quien anunció que emprenderá acciones legales tras su retiro de la Policía, concluyó que no podía revelar más detalles sobre los episodios relacionados con el ministro Benedetti y señaló que, por ahora, se concentrará en defender su buen nombre.

