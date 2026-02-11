Presidente Petro retira al general Edwin Urrego por supuesto complot contra su seguridad

La decisión se tomó por señalamientos del mandatario Petro sobre un supuesto complot en su contra en el que habría participado el general Urrego. Foto: Archivo particular

El presidente Gustavo Petro retiró oficialmente del servicio activo de la Policía Nacional al general Edwin Urrego, actual comandante de la Policía de Cali. La decisión se tomó por señalamientos del mandatario sobre un supuesto complot en su contra, que presuntamente incluía intentar introducir drogas en el vehículo presidencial.

Petro reveló la situación durante el Consejo de Ministros del pasado martes 10 de febrero en Córdoba, donde señaló haber ordenado el retiro del oficial. Según el presidente, el complot habría tenido como finalidad afectar su seguridad e incluso “destruir la reunión con Trump de alguna manera u otra”, en referencia al encuentro con el presidente estadounidense en Washington.

Duarante el Consejo, el presidente Petro mencionó: “Hay un general que ordené retirar de la Policía, tiene una misión extraña, alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”. Asimismo, el primer mandatario señaló que el oficial tiene que ver con el allanamiento a la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, en noviembre de 2025.

A traves de medios de comunicación, el oficial Urrego entregó su versión de los hechos y señaló que la información que recibió el presidente Petro para hacer esos señalamientos en su contra se basa en una “desinformación y con una intención específica” de sacarlo de la Policía.

Asimismo, señaló que aún no ha sido llamado por las autoridades para entregar su versión de los hechos y negó que existiera alguna prueba que lo vincule a un complot para cargar con droga el carro del presidente. Agregó, además, que no cree que existan pruebas ya que “eso no aconteció ni fue planeado ni existió. Al menos si fuese de mi parte es una desinformación, o sea, es una información que realmente no obedece a la realidad”. El general Edwin Urrego señaló que si llegaba a ocurrir su retiro, no descartaría tomar acciones legales.

