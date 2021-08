Justicia estadounidense avanza en decidir si Alex Saab es diplomático venezolano

Los abogados principales de Alex Saab acaban de anunciar lo que para ellos es una “victoria procesal” en medio del rompecabezas por la posible extradición del empresario barranquillero, preso en la isla africana de Cabo Verde, desde el 12 de junio de 2020, y solicitado en Norteamérica por delitos relacionados con supuesto lavado de activos. Se trata de un avance de Tribunal de Apelación del 11° Circuito de Estados Unidos, el cual estudia si Saab era “enviado especial” de Venezuela, cuando fue capturado en la isla.

El mes pasado, los representantes de Saab radicaron un documento ante ese tribunal de apelación, pues a la fecha el presunto testaferro de Nicolás Maduro no es reconocido como un enviado diplomático del gobierno venezolano. Los defensores de Saab piden que sea reconocido con esa calidad, pues le permitiría ser inmune frente a los procedimientos judiciales de Estados Unidos. El Tribunal de Apelación del 11° Circuito de Estados Unidos, según los abogados, ordenó que el expediente pasara a “fase de fondo” y pidió una respuesta al Departamento de Justicia de ese país.

“Mis colegas estadounidenses me han asegurado que esta sentencia preliminar elimina un importante obstáculo procesal y también indica el gran interés del 11º Circuito en la cuestión fundamental de la inmunidad diplomática del Sr. Saab”, explicó el abogado José Manuel Pinto Monteiro. Mientras el Departamento de Justicia, el cual acusó a Saab en 2019, asegura que la condición diplomática del procesado no está acreditada ante el Departamento de Estado, la defensa de Saab considera que este último órgano de Gobierno no “sirve de registro global de todos los diplomáticos del mundo”.

“No existe ningún proceso por el que un enviado especial o un embajador residente de un país extranjero a otro (y en el que Estados Unidos no es ni el país emisor ni el país receptor) esté obligado a solicitar ningún tipo de registro o ‘unción’, como el Departamento de Justicia quiere hacer creer al Tribunal, con el Departamento de Estado de Estados Unidos”, agregaron los defensores. Según explicó Femi Falana, defensor principal del acusado, si el tribunal de apelación decide que Saab era diplomático, la el indictment -acusación- norteamericana quedaría anulada y, por tanto, se caería la extradición.

El Tribunal de Apelación del 11° Circuito de Estados Unidos es uno de los 13 tribunales intermedios de apelación dentro del sistema judicial federal de ese país. En concreto, el despacho se encarga de las solicitudes de los tribunales federales en los distritos de Alabama, Georgia y Florida. Por tanto, conoce de lo actuado ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, el cual en junio de 2019 presentó el indictment contra Saab y su socio Álvaro Pulido, por ocho cargos relacionados con el lavado de casi US$350 millones.

Según la justicia norteamericana, tanto Saab como Pulido habrían blanqueado dinero de cuentas venezolanas hacia cuentas de Estados Unidos, aprovechándose del sistema de cambio regulado de Venezuela. Ambos, de acuerdo con el indictment habrían sobornado a altos funcionarios del gobierno de Maduro para “obtener ventajas injustas, incluyendo la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados a la importación de materiales y bienes de construcción”. La justicia estadounidense le puso la lupa, tanto que lo detuvo en Cabo Verde hace más de un año, cuando estaba cargando combustible su avioneta personal. Volvía de un supuesto viaje diplomático a Irán.

Desde entonces, el gobierno de Nicolás Maduro, que no es reconocido por Estados Unidos, ha emitido decisiones diplomáticas a favor de Saab. Por ejemplo, el 29 de diciembre de 2020 el empresario barranquillero fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario, representante permanente alterno de la Misión de Venezuela ante la Unión Africana, con sede en Addis Abeba (Etiopia). En medio del encarcelamiento de Saab, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, le pidió a la Unión Africana que Saab asumiera sus funciones en Etiopia “a la mayor brevedad posible”.

Dos semanas después del nombramiento de Saab como embajador plenipotenciario, el 14 de enero pasado, Cabo Verde respondió con una jugada relacionada con el turbulento contexto político del país vecino: reconoció a Juan Guaidó como máximo mandatario de Venezuela, dejando en el aire las peticiones del Gobierno de Nicolás Maduro, de frenar la extradición. Asimismo, Cabo Verde rechazó la intervención internacional de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO,) que ha ordenado al gobierno de la isla liberar a Saab y prestarle atención médica, pues el arresto fue ilegal.

Lo último que se sabe es que las autoridades caboverdianas decidirán, el próximo 13 de agosto, si extraditan a Alex Saab a Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde, según información de EFE, ya había autorizado el traslado el pasado 17 de marzo, no obstante, los abogados del señalado testaferro interpusieron una acción para trabar esa determinación. Todo indica que esta semana, el próximo viernes, podrían desenredarse el problema judicial y diplomático del empresario colombiano.