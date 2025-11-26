Logo El Espectador
Dan 48 horas a congresista para ordenar pruebas contra magistrada Lombana por denuncia de Benedetti

La confrontación entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, sigue escalando. Ahora, Juan Carlos Wills Ospina, integrante de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, tiene 48 horas para ordenar pruebas contra la togada, tras una petición realizada por el jefe de cartera.

Redacción Judicial
26 de noviembre de 2025 - 04:24 p. m.
El ministro Benedetti publicó un video en el que llamó “demente, loca y delincuente” a la magistrada Lombana, de la Corte Suprema de Justicia.
Foto: El Espectador
El Juzgado 14 de Familia del Circuito de Bogotá amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Armando Benedetti. En ese contexto, ordenó a Juan Carlos Wills Ospina, miembro de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que, en un término de 48 horas, es decir, dos días, ordene pruebas contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.

Este fallo se da luego de que, desde el 15 de agosto de 2023, Benedetti presentara formalmente una denuncia disciplinaria contra la magistrada por “presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones”. Lombana adelantaba, en total, cinco investigaciones en su contra, todas en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, cuando Benedetti fue designado como embajador de Colombia en la República de Venezuela, la Sala Especial de Instrucción, el 9 de marzo de ese mismo año, “adoptó la decisión mayoritaria dentro del proceso con radicado 53176, en la que se declaró la pérdida de competencia para continuar con las investigaciones y ordenó su remisión a la Fiscalía General de la Nación”.

Pese a la decisión de la Sala Especial de Instrucción, la magistrada Lombana no remitió el expediente y continuó actuando en él, “demostrando una conducta temeraria y contraria al principio de legalidad”. Luego de este proceder, el 25 de septiembre de 2023, el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación designó a Wills Ospina, representante investigador, para adelantar las investigaciones relacionadas con las denuncias de Benedetti.

Durante estos años, Benedetti ha insistido en que Wills Ospina cumpla con su obligación de darle trámite a la denuncia, resolviendo la apertura de la indagación preliminar o, en su defecto, su inadmisión. “Sin embargo, hasta la fecha no se ha adoptado decisión alguna, configurándose demora injustificada y una omisión manifiesta del deber funcional”.

Al respecto, el jefe de cartera se pronunció en la red social X, señalando: “Por fin tengo acceso a la justicia”. Esta decisión se da luego del escandaloso allanamiento ordenado por la magistrada Lombana a la vivienda de Armando Benedetti, el pasado 10 de noviembre. El ministro del Interior señaló que el hecho constituía un abuso de poder.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

William Velasco velez(16260)Hace 22 minutos
Que locura de país manejado puf estos politiqueros que no hacen sino destruir a Colombia
William Velasco velez(16260)Hace 22 minutos
Que locura de país manejado puf estos politiqueros que no hacen sino destruir a Colombia
micorriza(d243q)Hace 1 hora
"El anónimo, el allanamiento y la calladita Nadie sabe por qué el buen samaritano escogió como destinataria justamente a la magistrada cuestionada"----- https://www.semana.com/opinion/articulo/el-anonimo-el-allanamiento-y-la-calladita-por-daniel-coronell/649427/
clemencia torres bustamante(44205)Hace 1 hora
LOMBANA.....TE VEO MAL, MERECIDO ????
micorriza(d243q)Hace 1 hora
Prevaricato a favor de arturo char: "Magistrada Cristina Lombana propone precluir el caso de Arturo Char por “contradicciones” en los testimonios de Aída Merlano"
