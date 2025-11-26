Dan 48 horas a congresista para ordenar pruebas contra magistrada Lombana por denuncia de Benedetti

El ministro Benedetti publicó un video en el que llamó “demente, loca y delincuente” a la magistrada Lombana, de la Corte Suprema de Justicia. Foto: El Espectador

El Juzgado 14 de Familia del Circuito de Bogotá amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Armando Benedetti. En ese contexto, ordenó a Juan Carlos Wills Ospina, miembro de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que, en un término de 48 horas, es decir, dos días, ordene pruebas contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.

Este fallo se da luego de que, desde el 15 de agosto de 2023, Benedetti presentara formalmente una denuncia disciplinaria contra la magistrada por “presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones”. Lombana adelantaba, en total, cinco investigaciones en su contra, todas en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, cuando Benedetti fue designado como embajador de Colombia en la República de Venezuela, la Sala Especial de Instrucción, el 9 de marzo de ese mismo año, “adoptó la decisión mayoritaria dentro del proceso con radicado 53176, en la que se declaró la pérdida de competencia para continuar con las investigaciones y ordenó su remisión a la Fiscalía General de la Nación”.

Pese a la decisión de la Sala Especial de Instrucción, la magistrada Lombana no remitió el expediente y continuó actuando en él, “demostrando una conducta temeraria y contraria al principio de legalidad”. Luego de este proceder, el 25 de septiembre de 2023, el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación designó a Wills Ospina, representante investigador, para adelantar las investigaciones relacionadas con las denuncias de Benedetti.

Durante estos años, Benedetti ha insistido en que Wills Ospina cumpla con su obligación de darle trámite a la denuncia, resolviendo la apertura de la indagación preliminar o, en su defecto, su inadmisión. “Sin embargo, hasta la fecha no se ha adoptado decisión alguna, configurándose demora injustificada y una omisión manifiesta del deber funcional”.

Por fin tengo acceso a la justicia. Un juez da 48 horas para que se defina la situación jurídica de Cristina Lombana por parte del representante Juan Carlos Wills, después de dos años de tener engavetado el proceso en la Comisión de Acusaciones. — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 26, 2025

Al respecto, el jefe de cartera se pronunció en la red social X, señalando: “Por fin tengo acceso a la justicia”. Esta decisión se da luego del escandaloso allanamiento ordenado por la magistrada Lombana a la vivienda de Armando Benedetti, el pasado 10 de noviembre. El ministro del Interior señaló que el hecho constituía un abuso de poder.

