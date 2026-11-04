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Juzgados de Popayán y Cúcuta piden respuestas al Gobierno por bombardeos

Un juzgado de Cúcuta y otro de Popayán admitieron incidentes de desacato en contra del presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Defensa Jorge Mora y el comandante de las Fuerzas Militares Erik Rodríguez. Entre órdenes de respuestas y claridad sobre los operativos con presencia de menores de edad, la justicia pide observar y aplicar con rigurosidad el Derecho Internacional Humanitario en todas las acciones ofensivas.

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Redacción Judicial
Este es el cuarto bombardeo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella y el segundo que ocurre en la región de Catatumbo.
Los juzgados piden al mandatario aplicar con rigurosidad el Derecho Internacional Humanitario.
Foto: El Espectador

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Los bombardeos como estrategia para atacar a los grupos criminales sigue siendo un punto sensible en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Abogados y ciudadanos han puesto el debate sobre la mesa y los casos han llegado a juzgados y tribunales que buscan poner límites o por lo menos exigir respuestas sobre las operaciones militares aéreas que se han desarrollado y en las que han muerto menores de edad. Desde que el jefe de Estado asumió el poder, van por lo menos seis bombardeos en diferentes puntos del país. Para hacerle seguimiento a…

Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • Ptolomeo(73769)Hace 5 horas
    Felicitaciones a la dra Natalia Bernal y al juzgado por poner en cintura al comeduante payaso que tenemos de presidente. Recordarte que la Constitutcion del 91 no se puede seguir violando impunemente.
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