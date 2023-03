Karen Abudinen no es víctima en el caso Centros Poblados: Tribunal de Bogotá

Karen Abudinen, exministra de las TIC. Foto: Juan Diaz/Prensa Cámara de Representantes

Karen Abudinen no podrá actuar como víctima en el proceso penal que surgió del escándalo de Centros Poblados, también llamado caso Mintic. Se trata del caso de corrupción que se descubrió en la licitación que abrió el Ministerio de las Tic en 2020, con Abudinen a la cabeza, para llevar conectividad a las escuelas rurales de Colombia. El Tribunal de Bogotá ratificó este jueves que la ex alta funcionaria no logró probar cómo su renuncia al Gobierno y los supuestos daños a su buen nombre están relacionados con los delitos que se le endilgan a los procesados por este expediente.

La Sala Penal del Tribunal de Bogotá lo dijo en estos términos: “De cualquier forma, muchas personas que laboran en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pudieron ver empañado su nombre e, incluso, haber renunciado luego de tales hechos. Pero no por esa simple razón pueden presentarse como víctimas dentro de este proceso penal, donde los hechos investigados fueron claramente identificados en la imputación”. Así las cosas, quedó en firme la decisión que había tomado en diciembre una jueza de conocimiento.

En concreto, el fallo se refiere al proceso que se sigue en contra de Juan José Laverde, antiguo corredor de seguros que habría ayudado a conseguir la garantía falsa con la que la Unión Temporal Centros Poblados logró llenar los requisitos para presentarse a la billonaria licitación del Mintic. Laverde fue capturado y firmó un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar cargos a cambio de beneficios judiciales. Cuando la jueza 40 penal de conocimiento se disponía a decidir si le daba luz verde a esa negociación, Abudinen llegó con su abogado y pidió ser reconocida víctima. La jueza le negó la solicitud, la exministra apeló y el caso llegó al Tribunal de Bogotá.

Según la defensa de la exministra del Gobierno de Iván Duque, “la afectación de un buen nombre y el de su familia fue creado aparentemente en el presente caso de manera general y no por la conducta de Juan José Laverde”. No obstante, a juicio de los magistrados, “la argumentación materializada por el representante de Karen Abudinen Abuchaibe no permite inferir que los perjuicios morales —que le atribuyó a la difusión de cierta información por medios de comunicación— sea consecuencia de la conducta desplegada por Juan José Laverde Martínez”.

El empresario de seguros Laverde está siendo procesado por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. En la lógica del Tribunal, entonces, los daños que alegaba Karen Abudinen debían ser consecuencia de esas conductas. Sin embargo, añade la decisión, “la afectación surge de la decisión autónoma de un grupo de personas adscritas a diferentes medios de comunicación y de terceros, por medio de redes sociales, de difundir una información. No obstante, reitera la Sala, el abogado no logró concatenar materialmente los hechos objeto de acusación con la honra y buen nombre de Karen Abudinen Abuchaibe”.

En la misma decisión, el Tribunal de Bogotá ratificó que tampoco tiene calidad de víctima la empresa SESColombia, encargada de revisar los documentos en la licitación que terminó ganando Centros Poblados. Su defensa acudió al mismo argumento que el de la exministra Abudinen, pero los magistrados ratifiaron: “Sin perjuicio que todos los artículos publicados por diferentes medios citados por la abogada cuestionaron la actuación de la persona jurídica en el marco de los hechos, no puede concluirse que fue consecuencia de la conducta desplegada por Juan José Laverde Martínez”.

Aunque no hay otros recursos contra esta decisión, probablemente no signifique el punto final a la discusión sobre si la exministra Abudinen tiene calidad de víctima en el expediente. Ella y su abogado se han presentado ya a audiencias en contra de otros investigados del expediente y, aunque no han tenido mucha suerte, la discusión sí ha significado demoras en otras decisiones del caso Mintic.

