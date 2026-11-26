Las comunidades del Catatumbo se están quedando cada vez más solas. Se sienten abandonadas ante la presión de los grupos armados y las limitaciones del Estado para recuperar el control territorial. Ahora también enfrentan las amenazas contra los organismos humanitarios, que tienen la tarea de exigir la protección de sus derechos en medio del conflicto. Así lo sostiene el asistente de investigación de Human Rights Watch (HRW) para Colombia, Nelson González Sánchez y lo denunció también la propia Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre…

Las comunidades del Catatumbo se están quedando cada vez más solas. Se sienten abandonadas ante la presión de los grupos armados y las limitaciones del Estado para recuperar el control territorial. Ahora también enfrentan las amenazas contra los organismos humanitarios, que tienen la tarea de exigir la protección de sus derechos en medio del conflicto. Así lo sostiene el asistente de investigación de Human Rights Watch (HRW) para Colombia, Nelson González Sánchez y lo denunció también la propia Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre señalamientos por parte del frente 33 de las disidencias de las Farc de alias “Calarcá” contra esta entidad y los personeros municipales, especialmente el de Tibú, por supuestamente estar al servicio del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

El pasado 22 de noviembre, la entidad, en cabeza de la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, denunció un video publicado por el grupo, en el que se ve a siete hombres con prendas de camuflaje y armas. Quien habla en el centro es Carlos Eduardo García Téllez, alias “Andrey Avendaño”, uno de los principales jefes del frente 33. Aunque este grupo señala que la Defensoría y las personerías supuestamente están aliadas con su grupo rival, la misma entidad también denunció presiones por parte del Eln. La semana pasada, hombres de esa guerrilla amenazaron a funcionarios de la Defensoría y requisaron sus equipos de comunicación mientras desarrollaban misiones humanitarias.

En contexto: Defensoría alerta grave crisis humanitaria en Catatumbo: van 17 hechos violentos en 10 días

“Las comunidades requieren el apoyo, tanto del Estado como de las organizaciones humanitarias. Este tipo de señalamientos lo único que hacen es poner el foco en unas organizaciones que son necesarias en el territorio. Estas comunidades se están quedando solas cada vez más, sin tener con quién reportar los casos, con quién activar rutas de protección para situaciones específicas. Ahí el rol de la Defensoría es fundamental”, señala González a El Espectador. Para el investigador, este tipo de señalamientos por parte de los grupos armados son inaceptables y es urgente que el Estado colombiano garantice la protección de estas organizaciones para que puedan continuar haciendo presencia en el territorio.

Desde que en enero de 2025 se agudizó el conflicto entre estos dos grupos armados, las comunidades del Catatumbo han enfrentado el desplazamiento masivo más grande de la historia de Colombia, con más de 90.000 víctimas registradas por la Defensoría. Asimismo, González llamó la atención sobre el aumento de ataques con drones cargados con explosivos que caen sobre las viviendas de la población, cuyos habitantes optan por salir de sus casas y alzar banderas blancas para pedir que respeten sus vidas. A esto se suma la imposición de normas de control social por parte de los grupos armados, que incluye retenes ilegales a lo largo de las vías, donde revisan los celulares de los habitantes; el reclutamiento de menores de edad, y las amenazas y los señalamientos contra organizaciones y líderes sociales que siguen exiliados de la región.

Relacionado: Catatumbo: la peor emergencia humanitaria registrada en Colombia, según Defensoría

Catatumbo también es la única región del mundo con un conflicto activo que no tiene un corredor humanitario. Así lo aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, el coronel (r) George Edison Quintero Medina. “Cuando un conflicto tiene un corredor humanitario permite que se puedan trasladar heridos, llevar ayudas, negociar una mediación en algunas cosas. El conflicto del Catatumbo, desde que empezó, no ha tenido eso. Por eso hemos tenido más de 27 afectaciones a la misión médica. Es difícil estar en el territorio y entregar ayudas para atender a las víctimas”, aseguró el secretario. Asimismo, reconoció que ha sido un reto enorme “poder llegar con toda la institucionalidad al territorio”.

Pero estas restricciones y amenazas contra las organizaciones humanitarias no se han limitado solo al Catatumbo. Uno de estos casos se dio en Suárez (Cauca), donde hombres armados ingresaron al hospital y asesinaron a tiros a Javier Antonio Delgado Carabalí mientras recibía atención médica, el pasado 26 de octubre. Javier Flórez, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), advierte que, aunque estos casos se han concentrado en la región de Norte de Santander, “desde la FIP hemos registrado unas restricciones fundamentales y nunca antes vistas en contra de las misiones médicas y humanitarias en general en el país”. Agregó que la situación se complejiza aún más por la falta de financiación de estas entidades y que “los grupos armados cada vez tienen menos respeto hacia ese tipo de misiones y mucha más desconfianza”.

Lea: Hombres armados asesinan a un paciente dentro del hospital de Suárez, Cauca

Las comunidades, además de verse amenazadas por las restricciones al ingreso de ayuda humanitaria, también enfrentan las limitaciones de la fuerza pública para contener a estos grupos armados. Fuentes del Ejército señalaron a este diario que las tropas han evitado ingresar a las zonas donde se registran ataques contra la población o hechos que afectan el orden público, por temor a sufrir emboscadas, casi siempre mediante drones cargados con explosivos. De acuerdo con Flórez, el uso de estas aeronaves no tripuladas, que se concentran en Norte de Santander, Cauca y Chocó, ha generado afectaciones psicológicas en los uniformados, que ya no se sienten seguros ni siquiera en las unidades militares. “Esto también genera problemas de respuesta de las tropas ante esta situación dramática de disputa territorial”, señaló Flórez.

La presión armada que se intensifica en el Catatumbo también es resultado del fortalecimiento que tuvieron estos grupos durante el gobierno anterior, aseguró el secretario de Seguridad Quintero. “En los cuatro años anteriores creció la guerrilla y los problemas en el Catatumbo. La fuerza pública lo que hizo fue meterse a los cuarteles porque no tenían garantías del Estado que les apoyaran”, explicó el funcionario. Aunque aseguró que desde la Gobernación ha existido una comunicación directa con el presidente Abelardo de la Espriella para tomar medidas, recuperar el control territorial será “difícil y podrían morir personas que no tienen nada que ver, que se ven inmersas en el conflicto y es bastante difícil”.

Le recomendamos: Atentado en Villavicencio expone los desafíos del Gobierno para contener a las disidencias

Sin embargo, el director de Conflicto y Seguridad de la FIP sostuvo que la prioridad de una política de seguridad debe ser mitigar y responder ante las afectaciones que pueda recibir la población civil. “Es urgente tener una estrategia de protección para las comunidades. Por ahora la estrategia de seguridad ha sido atacar a algunas estructuras armadas. El Gobierno muestra resultados mediáticos importantes y el liderazgo de voluntad presidencial que valoramos y era necesario en esta materia, pero en el fondo no vemos una protección a las comunidades en las zonas de disputa”, sostuvo Flórez. El experto resaltó que el Estado debe atacar los ecosistemas de economías criminales que sostienen a estos grupos y que les permiten seguir ejerciendo control sobre la población.

Un control, que llevó incluso a la Defensoría a alertar que las expresiones estigmatizantes hacia los organismos que desarrollan labores humanitarias incrementan los riesgos para los equipos de trabajo y dificultan el acompañamiento a las poblaciones afectadas por el conflicto armado, que se agudiza en el territorio. Así, en medio de las amenazas, las restricciones para ingresar a las zonas afectadas, las dificultades de financiación de los organismos humanitarios y una respuesta estatal que, según los expertos, sigue concentrada en la acción militar, las comunidades del Catatumbo enfrentan cada vez más obstáculos para recibir protección y quedar al margen de una guerra que no es suya.

Siga leyendo: Expertos advierten que ofensiva militar no cumplió promesas de seguridad de De la Espriella

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.