La "Chave" sueña con la paz.

En esta historia, Isabel Bolaños, La Chave, nos lleva con su propia voz a los años en los que empezó a trabajar con las comunidades campesinas, la creación de grupos armados de autodefensas y a su trabajo dentro de la organización sin haber tocado una sola arma.

Además, reflexiona sobre la culpa que carga por haber hecho tanto daño y la posibilidad de lograr la paz a través de proyectos que generen segundas oportunidades.

Esta es una de las historias que componen “La Celda: voces de libertad”, un pódcast realizado por El Espectador y la Fundación Acción Interna, que cuenta historias de personas privadas de la libertad y de otras que ya la recuperaron.

Esta segunda temporada incluye seis relatos que están disponibles en todas las plataformas de audio de El Espectador (Spreaker, Deezer, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast) y en la página web de la Fundación Acción Interna.

