Archivan proceso contra la vicepresidenta Francia Márquez por subsidios en pandemia

El nombre de la vicepresidenta Francia Márquez volvió a aparecer en el escenario judicial. Esta vez, la Fiscalía archivó un proceso penal en su contra por el presunto delito de fraude de subvenciones, pues la vicemandataria habría recibido el subsidio de Ingreso Solidario durante el 2021, en plena pandemia. La denuncia, ahora desestimada, fue interpuesta en abril de 2023 por el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid.

El proceso, atendido en el despacho de Javier Cárdenas, fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, dejó en firme la inocencia de Márquez y ratificó que no realizó ningún comportamiento ilegal. Para el fiscal Cárdenas, la vicepresidenta no realizó ningún acto “fraudulento o engañoso apto para ser beneficiada con el Programa Ingreso Solidario, sino que, además, contrario a lo que piensan los denunciantes, sí tenía derecho a esas Transferencias Monetarias no Condicionadas”. Según lo expuesto en la decisión del ente investigador, Márquez Mina figuraba en la base de datos del Sisbén III, con un puntaje inferior a 30 puntos y “no se le conoció que tuviese ingresos periódicos y fijos”.

Y agregó: “Francia Márquez Mina no realizó ningún comportamiento contrario a la ley tendiente a ser incluida en los hogares potencialmente beneficiarios del programa, como tampoco realizó comportamiento engañoso para mantenerse en dicho programa, dejando de recibir los benéficos tantas veces mencionados cuando se posesiono en el cargo que hoy funge, por lo que se considera que el hecho o conducta punible denunciada no existió, así como tampoco se avizora la posible ocurrencia de otra conducta ilícita”.

Le denuncia interpuesta por el congresista señalaba que, durante el año 2021, Francia Márquez recibió ingresos brutos por el valor de $70.60.000 ($32.520.000 por ingresos de trabajo y $38.080.000 por rentas no laborales). Esto significa que a lo largo de ese año, su ingreso mensual fue de $5.883.333. Para entonces, el representante Hernán Cadavid trinó: “La plata de los más pobres en manos de quien no la necesitaba. Es un delito”.

Los argumentos de la denuncia señalaban, entonces, que si la línea de pobreza es de $354.031 mensuales (en 2021) y la vicepresidenta recibía en ese año un total de $5.883.33 mensuales, estaba 16,6 veces por encima de la línea de pobreza, por lo que presuntamente se configura la conducta de fraude de subvenciones. Según el ente investigador, la reciente decisión “no hace tránsito a cosa juzgada” y que, en caso de nuevas evidencias, se podría reabrir la indagación, siempre y cuando la acción penal no se haya extinguido.

El 18 de abril, por otra parte, la Fiscalía anunció una indagación en contra de la vicepresidenta por la presunta financiación irregular a la campaña presidencial en 2022. En entrevista con El Espectador, Márquez fue enfática en señalar que no tiene nada que temer y que todo “se hizo con honestidad y que sea la justicia la que tome la definición en términos legales”.

