La Fiscalía no ha estado contenta con lo que ha recibido: abogado de Nicolas Petro

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, irá a juicio por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, lo que confirmaría el fracaso de las negociaciones que se habían anunciado en agosto pasado, durante la audiencia en la que el ente acusador iba a pedir enviarlo a la cárcel. Aunque su abogado dice que fue un llamado prematuro, el anuncio parece estar relacionado con que el exdiputado del Atlántico incumplió con la entrega de la matriz de colaboración a la que se había comprometido.

El acuerdo se había anunciado en agosto de 2023. Durante esa diligencia el hijo mayor del presidente Gustavo Petro señaló que estaba dispuesto a colaborar con la investigación. “Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé, que viene en mi camino. Muchas gracias, señor juez”, señaló Petro Burgos.

Estas declaraciones le valieron para que el fiscal del caso, Mario Burgos, se retractara de pedir enviarlo a la cárcel y, por el contrario, pidiera prisión domiciliaria en su contra, hecho que el juez rechazó. Lo dejó en libertad condicional. Tras ese anuncio, varios hechos ocurrieron desde esa fecha hasta hoy. En primer lugar, el abogado David Teleki anunció que renunció a la defensa del exdiputado de la Asamblea del Atlántico por razones personales, asumió Stewing Arteaga. Además, el presidente, Gustavo Petro, lo visitó días después de la decisión judicial.

Tras el anuncio de la Fiscalía, el abogado Arteaga le dijo a este diario, que desconocen las razones de fondo de la decisión de la Fiscalía. De acuerdo con el defensor del hijo del presidente, la colaboración que venía adelantando su cliente estuvo “dentro de los tiempos que exigen ese tipo de negociaciones, pues está la entrega de la información que se esperaba”. Sin embargo, dice Arteaga, al parecer “la Fiscalía como que no ha estado muy contenta con lo que ha estado recibiendo y por eso decidió radicar”.

Por otra parte, el abogado Arteaga dice que no tiene seguridad si su cliente, Nicolás Petro Burgos, entregó la matriz de colaboración a la Fiscalía: “yo voy llegando apenas, no tengo conocimiento de si la presentó”. Igualmente, dice que el ente investigador no los ha notificado oficialmente del llamado a juicio y que se enteraron a través del comunicado de la Fiscalía y de los medios de comunicación.

El abogado de Nicolás Petro afirma que su cliente, en todo momento, ha tenido la intención de que la información que entregaran fuera “verás y no simples rumores”. También asegura que ha hablado con el hijo del presidente Gustavo Petro: “Nicolás está tranquilo. Si es llamado, pues tendrá que hacerle frente al proceso. Y tiene claro que dentro de los procedimientos es una posibilidad. Y la Fiscalía, si lo quiso, pues tiene que asumirlo”.

