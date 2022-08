La Fiscalía salió “vaciada” durante audiencia en el caso de la fuga de “Matamba”

Milton Libardo Jiménez, guardia del Inpec, que al parecer ayudó en la fuga del narcotraficante alias "Matamba" de la cárcel La Picota. Foto: Archivo

Las irregularidades que se han presentado en las audiencias por la investigación que adelanta la Fiscalía en contra del exguardián del Inpec que habría ayudado a fugarse al narcotraficante alias Matamba, colmaron la paciencia del juez que lleva el caso. Esta semana, cuando se tenía planeado continuar con los encuentros para que se pueda iniciar el juicio en contra del dragoneante Milton Libardo Jiménez, la Fiscalía volvió a presentar una excusa para no llevar a cabo la audiencia.

El problema no fue esa petición, sino que se trataba de la tercera vez que el ente investigador pedía aplazar la audiencia, situación que para el juez del caso resultó inaceptable. La más reciente excusa la presentó la fiscal que lleva el caso el pasado 12 de agosto, por tener una incapacidad médica. Sin embargo, la molestia del togado no radicó en esa explicación, sino más bien que era la tercera vez que se aplazaba y la Fiscalía no había hecho nada para evitar las demoras.

(En contexto: Guardia del Inpec que habría ayudado a la fuga de “Matamba” va a juicio)

El caso que tiene ad portas de un juicio al dragoneante Milton Libardo Jiménez tiene que ver con la fuga de Juan Larinson Castro, alias Matamba, hecho que ocurrió el pasado 18 de marzo. Según la investigación, el funcionario público habría facilitado las condiciones en la cárcel La Picota para que el criminal, líder de La Cordillera, saliera de la unidad de medidas especiales de una prisión considerada de máxima seguridad. Por eso, la Fiscalía lo acusa de haber cometido los delitos de favorecimiento de fuga y abuso de autoridad.

La primera vez que se aplazó la audiencia fue el pasado 17 de junio. En esa oportunidad, la fiscal del caso expresó que “no sabía que había audiencia, que no estaba preparada y que la tomó por sorpresa”. El segundo aplazamiento ocurrió el 29 de junio, cuando la fiscal presentó una excusa médica para ausentarse. Y la última vez ocurrió el pasado viernes. Así, el caso cumple dos meses sin ningún avance. Además de esta situación, la defensa del guardia del Inpec aseguró que la Fiscalía tampoco ha terminado de presentarle las pruebas del juicio.

(Le puede interesar: Bruja venezolana: la clave de la Policía para llegar hasta “Matamba”)

El asunto se agravó cuando el juez supo que la fiscal saldrá a vacaciones la próxima semana y no hay nadie que la reemplace. “El problema tiene qué ver con las directivas de la Fiscalía General de la Nación por no adoptar mecanismos inmediatos que permitan la realización de las diligencias”, explicó el juez. Por eso, el juzgado compulsó copias para que se investigue al fiscal coordinador o coordinadora de la Unidad de Administración Pública”. Aunque no lo dijo con nombre propio, documentos del proceso dan cuenta de la identidad de esa directiva.

Se trata de una de las manos derechas del fiscal Francisco Barbosa, Luisa Fernanda Obando Guerrero, la delegada para la Seguridad Territorial, quien firmó una resolución el pasado 18 de marzo para nombrar fiscales de apoyo en el caso de la fuga de Matamba. Fueron cuatro funcionarios encargados de esa misión, pero también “para adelantar las audiencias, diligencias y actividades investigativas que se susciten”. Sin embargo, el problema es que ninguno de ellos podría actuar en las diligencias preparatorias del juicio.

(Lea también: La otra denuncia sobre una posible alianza de militares con “Matamba”)

El juez y la defensa del dragoneante le pidieron explicaciones a la Fiscalía sobre esa situación, pero, como lo dijo el propio togado, “es recurrente” que ni siquiera conteste a los requerimientos solicitados. Así las cosas, el proceso contra el único funcionario del Inpec implicado con la fuga de matamba quedó en veremos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.