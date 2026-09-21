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La fortuna que “Memo Fantasma” no le contó a la DIAN: omitió COP $3.000 millones

Durante años, Guillermo León Acevedo Giraldo, señalado por la Fiscalía de ser “Memo Fantasma”, ha sostenido que su fortuna proviene de negocios legales. Una decisión judicial conocida por El Espectador revela las inconsistencias que encontró la DIAN en sus cuentas y que ahora se cruzan con el expediente que busca establecer si parte de su patrimonio provino del narcoparamilitarismo.

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José David Escobar Moreno / @JoseDEM18 / jescobar@elespectador.com
20 de septiembre de 2026 – 09:01 p. m.
Alias Memo Fantasma. / Archivo Particular
Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido en los expedientes judiciales como “Memo Fantasma”.
Foto: El Espectador

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El próximo martes 13 de octubre se reanudarán las audiencias preparatorias del juicio contra Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido en los expedientes judiciales como “Memo Fantasma”. Desde junio de 2021, la Fiscalía lo investiga como el supuesto encargado de lavar el dinero del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estructura que estuvo al mando de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”. Acevedo, de 53 años, niega tajantemente esos señalamientos y asegura que su patrimonio proviene de negocios legales…

Por José David Escobar Moreno / @JoseDEM18 / jescobar@elespectador.com

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