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La muerte de Blanca Pardo en Nariño: las preguntas que la justicia aún no responde

Blanca Pardo Rosero, una campesina de 72 años, murió tras sufrir un presunto ataque sexual en una vereda de Nariño. Más de un mes después, sus seis hijos siguen sin conocer las causas de su muerte ni recibir respuestas de la Fiscalía. Esta es la historia de una familia que lucha por esclarecer lo ocurrido y cumplir una promesa: encontrar a los responsables.

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Redacción Judicial
El 30 de agosto de 2026 fue el último día con vida de doña Blanca, una mujer campesina de 72 años que habría sido atacada y abusada sexualmente en la vereda Plazuelas, en el municipio de San Bernardo (Nariño).

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Jenny Pardo Pardo todavía habla de su mamá en presente. Dice que siempre “ha luchado por sus seis hijos, con garras, con dientes, con lo que hubiera para sacarnos adelante”. También cuenta que “su lucha siempre ha sido la de sacar a su familia adelante”. Al escucharla, Blanca Emeria Pardo Rosero parece seguir en su casa, preparando quesos o cuidando a sus nietos. Pero desde hace un mes, Jenny Pardo tiene que buscarla en otros lugares: en los gestos de sus hermanos, en los recuerdos de infancia y en la fotografía en blanco y negro que lleva en…

Por Redacción Judicial

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