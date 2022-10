La odisea de Ulises Medina | Pódcast La Celda

Desde prisión, Ulises empoderó a la población LGBTIQ+ de la cárcel La Modelo (Bogotá) y en Jamundí (Valle del Cauca). Ahora se encuentra en libertad, pero sigue trabajando por los derechos de la comunidad privada de la libertad. Foto: El Espectador

Ulises Medina Giraldo es una mujer trans que estuvo privada de su libertad 18 meses, según ella, víctima de una engaño. En su paso por la prisión, luchó porque se le reconocieran los derechos a la comunidad trans de la cárcel La Modelo (Bogotá) y de Jamundí (Valle del Cauca).

Su estremecedor relato devela las difíciles condiciones a las que se enfrenta la comunidad LGBTIQ+ en las cárceles de Colombia. Ulises fue dejada en libertad en agosto de 2020 y ahora, desde afuera, sigue luchando y empoderando a su comunidad dentro y fuera de las rejas.

Este es uno de los relatos que componen “La Celda: voces de libertad”, un pódcast realizado por El Espectador y la Fundación Acción Interna que cuenta historias de personas privadas de la libertad y de otras que ya la recuperaron.

Esta segunda temporada incluye seis relatos que están disponibles en todas las plataformas de audio de El Espectador (Spreaker, Deezer, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast) y en la página web de la Fundación Acción Interna.

