La supuesta reunión de “Papá Pitufo” con un exfuncionario de la UIAF que habría ordenado Petro

Sigue sonando el caso judicial contra Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo, quien en enfrenta un proceso penal en Colombia por su presunta reponsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio por dar u ofrecer. Solo una semana después de que la Fiscalía General de la Nación acusara al también llamado zar del contrabando, una supuesta reunión ordenada por el presidente Gustavo Petro mueve el tema.

Todo empezó luego de que W Radio publicara una carta firmada por Isaac Beltrán, un exfuncionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en la que aseguraba que, por orden del presidente Gustavo Petro, en el mes de abril de 2024 se reunió “en un país de Europa” con Marín Buitrago. Para esa fecha, “Papá Pitufo” estaba en España, antes de fugarse a Portugal, donde finalmente fue detenido y permanece hasta que sea extraditado.

Según la carta de Beltrán, la orden de la reunión habría salido de la Casa de Nariño y habría sido transmitida al entonces funcionario —que hace dos semanas dejó su cargo en la UIAF— por parte de su superior jerárquico en la entidad. “La misión cuenta con los respectivos soportes documentales y, aunque está amparada por la reserva, podrá ser consultada por la instancia legal competente”, se lee en la misiva.

Agrega también que esa “misión” no tiene relación con la investigación penal y que tiene que ver directamente con las funciones y competencias de la UIAF. “No hace parte de los procesos de investigación criminal adelantados por la Fiscalía General de la Nación y, en ese sentido, hay una independencia normativa entre el proceso de inteligencia y el proceso de investigación criminal”, dice la carta del ahora exfuncionario Beltrán.

No obstante, en otro apartado, la carta señala que esa información de la reunión, adelantada en presencia de Gonzalo Boyém abogado de “Papá Pitufo” en España, “fue entregada al señor presidente de la República, Gustavo Petro; a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; en presencia del director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás, y en compañía de altos funcionarios de ambas entidades”.

El objetivo de esa reunión habría sido “recolectar y procesar información” relacionada con las movidas ilegales de Marín Buitrago. El proceso que adelanta la justicia colombiana contra “Papá Pitufo” está relacionado con el presunto pago a uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, con el objetivo de que, en palabras de la Fiscalía, “miraran a otro lado” y dejaran inundar de contrabando los puertos de Buenaventura y Cartagena.

Según la información recopilada por el ente investigador para su acusación, alias “Papá Pitufo” entregó en menos de un año más COP 1.019 millones en coimas y sobornos a policías. El llamado zar del contrabando, al parecer, entregaba dinero en efectivo para viáticos, celulares de alta gama y costosos vehículos. Además, tenía una nómina ilegal que pagaba COP 3.500.000 a patrulleros y COP 5 millones a policías en cargos administrativos que colaboraran con su negocio.

Si bien desde hace al menos 32 años las autoridades han tenido pistas de los negocios ilegales de Marín Buitrago, este es el único proceso penal que tiene abierto actualmente en Colombia. Su nombre empezó a sonar con mayor fuerza este año, cuando la opinión pública conoció que el zar del contrabando, al parecer, habría intentado filtrar COP 500 millones a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Una información que las autoridades no han podido corroborar.

