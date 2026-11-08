"La violencia busca silenciar las voces que informan": Corte Suprema sobre amenazas a medios

Después de conocerse que varios medios de comunicación del país están bajo supuestas amenazas de grupos armados que estarían planeando atentar en contra de sus instalaciones, las autoridades empezaron a tomar medidas para investigar quién está detrás de las amenazas y evitar que se materialicen. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, la mayor autoridad judicial del país, se refirió a los hechos, los rechazó y pidió a las autoridades que se den las garantías para que se pueda ejercer el periodismo sin riesgos.

A través de un comunicado el alto tribunal dijo que "reconoce y valora la libertad de expresión y el papel de los medios de comunicación y los periodistas en la construcción de la democracia y la lucha contra la injusticia". Por eso, expresó su rechazo "a cualquier acto de violencia, amenaza o intimidación contra los medios de comunicación y sus periodistas. Asimismo, reitera la importancia de garantizar el ejercicio de un periodismo libre, independiente y protegido de cualquier forma de presión o ataque".

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La Corte resaltó que "a lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado los desafíos de resolver los desacuerdos que surgen de las diversas formas de ver y sentir el mundo mediante la fuerza o a través de la construcción de instituciones como la Justicia, capaz de garantizar que esas diferencias tengan una respuesta distinta a la violencia". Por eso, agregó, "esta reflexión tiene especial relevancia respecto a las amenazas y los actos de intimidación referidos, pues la violencia busca silenciar las voces que expresan, informan y cuestionan".

El alto tribunal dice que, "la justicia, por el contrario, representa el compromiso de una sociedad con el respeto por las diferencias, la protección de los derechos y las libertades, y la garantía de que ninguna amenaza pueda sustituir el diálogo, la razón y los mecanismos institucionales para resolver los conflictos".

Con esas palabras, envió un mensaje de apoyo a los funcionarios, periodistas y directivos del Noticias Caracol, el canal RCN, RCN Radio y Caracol Radio y demás medios de comunicación. Asimismo, dijo que del país reconociendo el valor de su trabajo y la responsabilidad que asumen al mantener informada a la ciudadanía. Igualmente, dijo que "es compromiso de todos seguir trabajando por la construcción de una sociedad en la que la violencia no sea la que prime, sino el dialogo, el reconocimiento de la diferencia y la solución pacífica de los conflictos".

Lo que se sabe sobre las amenazas hasta el momento es que Caracol Televisión confirmó que fue informado por las autoridades sobre una presunta intención de grupos ilegales de atentar contra el canal, por lo que adoptó protocolos internos y evacuó preventivamente su sede. Por su parte, Caracol Radio señaló que también recibió una advertencia sobre el riesgo de un posible atentado contra la empresa y otros medios de comunicación. La emisora informó que activó sus protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades.

La Policía Metropolitana comunicó posteriormente que “al momento no hay evidencia de explosivos” en inmediaciones ni dentro de Caracol Televisión. Esa verificación descarta la presencia de un artefacto explosivo en el lugar, pero no resuelve el origen ni el alcance de la alerta de seguridad compartida por el CTI.

Además de la Corte Suprema de Justicia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó como grave y preocupante la información conocida y pidió determinar su veracidad, esclarecer el origen de la amenaza y proteger a quienes trabajan en los medios. “Garantizar la seguridad de los periodistas y las condiciones para el ejercicio libre, independiente y sin intimidaciones del periodismo es una obligación del Estado”, señaló Marín.

Asimismo, el procurador general, Gregorio Eljach, también rechazó las posibles amenazas y pidió garantías para el ejercicio periodístico. “Ninguna intimidación puede doblegar la libertad de prensa ni impedir el ejercicio libre del periodismo en Colombia”, afirmó.

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