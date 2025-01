Los detalles inéditos de los hallazgos en La Escombrera de Medellín

En varias ciudades, artistas han replicado el mural con la frase "Las cuchas tienen razón", en honor a las madres buscadoras de La Escombrera. Foto: Mauricio Alvarado

Lo llaman fosa, pero no dimensionamos en ese nombre lo que verdaderamente es. Una montaña, tan grande que se ve desde el resto del centro oriente de Medellín. Está ubicada al occidente, y durante más de 30 años han sacado arena de sus entrañas. Es conocida como La Escombrera. A inicios de los 2000, su sonido era el de las balas, tiroteos intermitentes en las noches, o el voz a voz de un toque de queda. Hoy, es el ruido de una maquinaria lenta y precisa que busca cuerpos entre basura y escombros. No dimensionamos. No fotografiamos los rostros...