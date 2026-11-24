"El wokismo es un "cáncer" que amenaza la unidad nacional". Eso fue lo que dijo el presidente Abelardo de la Espriella el pasado 15 de octubre en su primera visita al Ministerio de Cultura. Dentro de su discurso también aseguró que su administración tendrá una "lucha abierta, total, decidida y patriótica en su contra" y tildó de "absurdo" el modelo gubernamental de su antecesor, Gustavo Petro. Además, dijo que no habrá espacio para que quien trabaje con el gobierno mantenga una postura progresista: "no voy a permitir que ningún funcionario la…

"El wokismo es un "cáncer" que amenaza la unidad nacional". Eso fue lo que dijo el presidente Abelardo de la Espriella el pasado 15 de octubre en su primera visita al Ministerio de Cultura. Dentro de su discurso también aseguró que su administración tendrá una "lucha abierta, total, decidida y patriótica en su contra" y tildó de "absurdo" el modelo gubernamental de su antecesor, Gustavo Petro. Además, dijo que no habrá espacio para que quien trabaje con el gobierno mantenga una postura progresista: "no voy a permitir que ningún funcionario la tenga", aseguró. Por eso, el Consejo de Estado le puso límites a sus discursos, pues, según encontró, lo dicho por el jefe de Estado "propicia un ambiente de hostilidad" y perjudica la libertad de conciencia. Además, que la alocución presidencial del 15 de octubre de 2026 "excedió los límites de la libertad de expresión ideológica".

La tutela en contra del presidente la presentó Héctor Gabriel Rondón Olave, exviceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, y víctima del desplazamiento forzado que le dijo alto tribunal que De la Espriella estaba vulnerando sus derechos a la "igualdad y no discriminación por opinión política o filosófica, a la libertad de conciencia". Lo que pedía era que se garantizaran sus derechos a la "libertad de expresión, al libre desarrollo de la personalidad". Según el tutelante, en su intervención del pasado 15 de octubre en el Claustro de Santa Clara, en Bogotá, el primer mandatario hizo las afirmaciones que vulneraron sus derechos. Además de su discurso, ordenó "retirar de los espacios públicos del Gobierno las imágenes y obras alusivas a Carlos Pizarro Leongómez".

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Rondón Olave aseguró ante el Consejo de Estado tener firmes "convicciones progresistas" y dijo defender la "libertad de orientación sexual e identidad de género, la no discriminación" y la memoria de víctimas. Argumentó que tales convicciones corresponden al "contenido que el presidente agrupó bajo la expresión wokismo". En su tutela, expuso que en 2001 fue víctima de desplazamiento "porque por mis convicciones políticas me señalaron como enemigo". Advirtió que la alocución del presidente De la Espriella "reactiva el patrón de señalamiento que precedió la violencia" que sufrió. Resaltó su paso como viceministro en la administración del expresidente Petro. Expuso que dicha trayectoria previa lo torna "públicamente identificable con el sector político" señalado por el mandatario. Asimismo, denunció que el 20 de octubre de 2026, su familia "recibió llamadas telefónicas en las que sus integrantes fueron insultados". Resaltó también que "el discurso estigmatizante proveniente del más alto nivel del Estado genera un clima que legitima la hostilidad".

Al estudiar el caso, el Consejo de Estado advirtió que "los funcionarios públicos enfrentan restricciones más estrictas respecto a su libertad de expresión" frente a particulares. Explicó que el impacto de sus discursos "es mucho mayor debido a la confianza" ciudadana que tiene y que por ello "se exige una mayor diligencia en sus opiniones", mientras ejerza el cargo. Asimismo, el alto tribunal le recordó al presidente que los líderes políticos "no deben hacer declaraciones que puedan promover la intolerancia, la discriminación o la desinformación". Subrayó también que el Estado "tiene la obligación y el compromiso a nivel local e internacional de no realizar manifestaciones racistas o discriminatorias". Afirmó que el discurso presidencial debe someterse a "estrictos estándares de razonabilidad y responsabilidad".

Para el alto tribunal, la exigencias al jefe de Estado se hacen más estrictas "cuando involucra a grupos y personas vulnerables". Asimismo, resaltó que "el pluralismo como pilar fundante del Estado colombiano" rige la actuación de los funcionarios públicos. El Consejo de Estado recordó que las autoridades están obligadas a "evitar la discriminación, directa o indirecta, contra sujetos históricamente excluidos". Sobre las declaraciones, los magistrados concluyeron que "no se limitaron a expresar discrepancia con una ideología" en el debate público. En la decisión el alto tribunal señaló que el mandatario asoció tales convicciones "con la ‘perversión’ de los valores sociales, la amenaza a la unidad nacional". Encontró que las palabras presidenciales encajan dentro de "lo que la Corte Constitucional ha denominado ‘categorías sospechosas'". Dichas categorías hacen referencia a mensajes que contienen "estereotipos de género, de orientación sexual, de creencia y de cultura con sesgos de diferenciación".

Para el Consejo de Estado, este tipo de pronunciamiento institucional "propicia un ambiente de hostilidad" y perjudica la libertad de conciencia. Por eso, concluyó que la alocución presidencial del 15 de octubre de 2026 "excedió los límites de la libertad de expresión ideológica". En consecuencia, determinó que el discurso transmitido "vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación" del accionante. En su decisión, el alto tribunal ordenó que el presidente De la Espriella emitir una nueva declaración en el término de cinco días. Esa declaración requerirá ser emitida "por un medio de alcance equivalente al de la intervención del 15 de octubre de 2026″ y en ella deberá reconocer que «"Colombia es un Estado pluralista que tiene el deber de promover la igualdad y la diversidad". Deberá precisar que "que las personas que hacen parte del movimiento wokismo o se reconocen con este no son enemigos de los valores". Y sostener que "los espacios culturales del Estado pertenecen por igual a todas las personas sin distinción de ninguna índole".

Por otra parte, ordenó al presidente de la República y al Ministerio de las Culturas "eliminar de su cuenta personal de YouTube y del canal oficial de YouTube de dicho ministerio" los registros del discurso. Las publicaciones a retirar están tituladas como "La cultura y el patrimonio de Colombia deben recuperar su lugar, su historia y verdadero significado" y como "Visita del Presidente de la Espriella al MinCultura". Por otra parte, le ordenó al jefe de Estado cuidar sus expresiones y abstenerse de emitir discursos que "descalifiquen, discriminen, estigmaticen o presenten como amenaza a las personas". Al ministerio le dijo que no podrá "aplicar criterios de exclusión fundados en estereotipos" en sus convocatorias, programas de estímulos o becas.

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