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Las peticiones que podrían dilatar la implementación de la reforma pensional hasta 2028

Esta semana se vence el plazo que la Corte Constitucional le dio al Congreso para corregir los errores que persisten en el trámite de la ley. Sin embargo, ya le pidió más tiempo a la Sala Plena. Por su parte, el gobierno dice que implementarla el próximo año causaría estragos financieros porque no incluyó el tema en el Presupuesto. Así está el panorama.

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Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
El alto tribunal, en decisión mayoritaria, encontró que la mayoría de la ley se ajusta a la Constitución y, en consecuencia, le da vida a una histórica iniciativa del gobierno anterior. Sin embargo, un paquete de artículos fue devuelto al Congreso.
El alto tribunal, en decisión mayoritaria, encontró que la mayoría de la ley se ajusta a la Constitución y, en consecuencia, le da vida a una histórica iniciativa del gobierno anterior. Sin embargo, un paquete de artículos fue devuelto al Congreso.
Foto: Santiago Ramírez Marín

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Desde agosto pasado, la Corte Constitucional avaló la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y ordenó que su implementación inicie el 1 de abril del próximo año. Aunque el tema parecía zanjado y solo quedaba esperar su entrada en vigencia, la realidad es otra y, pese a los cálculos más optimistas, esa implementación podría demorar todavía un año más. El Ejecutivo, el Legislativo y el propio fondo público de pensiones (Colpensiones) han hecho peticiones al alto tribunal para que extienda los plazos, apuntando a la falta…

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial. JhordanR11 jrodriguez@elespectador.com
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Comentarios
  • Carlos Federico(ar680)Hace 26 minutos
    Primero entraría en vigencia la contrarreforma pensional de la derecha, que la reforma pensional de Petro. No quieren que los nadie mejoren sus condiciones socioeconómicas
  • Lalo(70277)Hace 1 hora
    La derecha, mañosa y manipuladora, busca echar atrás lo que es una conquista popular.
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