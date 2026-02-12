La agenda de Jorge Iván Cuervo, nuevo minjusticia, en la recta final del gobierno Petro

El abogado y profesor Jorge Iván Cuervo se estrena en el gobierno de Gustavo Petro como nuevo ministro de Justicia. Foto: Ministerio de Justicia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, ya está delineando su plan de trabajo para los meses que le quedan al gobierno de Gustavo Petro. Aunque el abogado y profesor de El Externado reconoce que en el último periodo de mandato se pierde capital político y se complejiza el logro de lo planeado, desde ya puso sobre la mesa las tareas urgentes.

Pero su derrotero de temas prioritarios tuvo como antesala una reunión con el mandatario cuando fue designado como ministro. En ese encuentro previo, el presidente Petro le confió la cartera de Justicia porque quería que “quedara en manos de alguien de El Externado” y de paso le comentó en qué temas le interesaba avanzar con mayor premura.

Lea también: “No pertenezco a ningún partido, no milito en el Pacto Histórico”: minjusticia designado

En esa reunión, según conoció El Espectador, se dejaron de lado varios temas que hoy están marcando el pulso en la agenda pública como la ley de sometimiento y la puesta en marcha de la jurisdicción agraria. Sin embargo, para el nuevo ministro, ambos temas están en el centro de su agenda, sobre todo el tema de sometimiento, pues espera por lo menos dejar delineado el plan de trabajo para el próximo gobierno en esa materia.

Tras la reunión de empalme con el ministro encargado y secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, el ahora ministro Cuervo detalló lo que se viene en materia de sometimiento. “Al gobierno le quedan solo seis meses. Hay que ser muy estratégicos en lo que hay que hacer. Lo primero es que la próxima semana voy a convocar de nuevo a la Comisión de la Reforma a la Justicia que instaló el ministro Osuna. Ahí ya se avanzaron algunos temas, incluida una mesa relacionada con una posible reforma al sistema penal acusatorio”, dijo.

Le puede interesar: Tres hechos de violencia evidencian el grave panorama de seguridad electoral en Colombia

Y agregó los planes, reformas y estrategias que espera poner a andar. “Quiero dejar documento de la Comisión, de modo que si llega un nuevo gobierno sepa que se dejaron delineadas unas conductas. Va a haber propuestas de reforma del sistema penal acusatorio, propuestas de reforma y estrategias de descongestión judicial y de reorganización de procesos que deben quedar recogidos en el plan de desarrollo del próximo gobierno, pero sobre todo, en el plan de desarrollo de la rama judicial”, aseguró.

Por otro lado, dentro de los temas que sí se abordaron dentro de la pasada reunión con el presidente Petro estuvo la crisis penitenciaria, así como la política de drogas. Sobre ese primer asunto, se espera poner en marcha un plan de derechos humanos en las cárceles que podría involucrar a la Defensoría del Pueblo, que le ha hecho varios diagnósticos a esta problemática.

Asimismo, durante la rueda de prensa tras la reunión de empalme de este jueves, 12 de febrero, el secretario Andrés Idárraga señaló las denuncias por atención en salud de los privados de la libertad. “La Secretaría de Transparencia continuará apoyando al señor ministro en este tema con el propósito de aclarar las relaciones contractuales que se manejan desde La Previsora respecto a los operadores de salud de esta población. Tenemos gravísimas denuncias y serias dudas”, explicó.

Sobre la política de drogas, el ministro Cuervo detalló que hasta el momento no ha hablado en profundidad con el presidente Gustavo Petro sobre la publicación del informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) sobre cultivos de uso ilícito en Colombia. Sin embargo, desde ya, el jefe de la cartera de Justicia sentó su criterio frente al tema.

“Mi posición frente al tema es que esa metodología la debemos mejorar. Se puede mejorar la forma en cómo opera Unodc y el Simci en Colombia. Entiendo que ya hay acercamientos en este sentido. Yo soy partidario de que se publique el informe, pero habría que afinar ese punto con el Presidente. Él me dijo que le iba a proponer al gobierno de Estados Unidos y al presidente Trump, una metodología conjunta de medición. Si se da ese acuerdo binacional, sería partidario de una veeduría internacional para dar transparencia de las cifras. Esto se afinará con mayor detalle”, aclaró.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.