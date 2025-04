Laura Sarabia declaró en la Fiscalía contra Benedetti por violencia de género

Laura Sarabia reiteró que su comparecencia es una extensión de las denuncias interpuestas en 2023, cuando se conocieron las primeras fracturas en su relación política con Armando Benedetti. Foto: Archivo Particular

Antes de entrar a la sede de la Fiscalía este 30 de abril, la canciller Laura Sarabia ofreció una declaración pública en la que dejó claro que su testimonio contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, está motivado por hechos que conoce de primera mano desde 2023, y que considera que su rol dentro del Ejecutivo no puede ser un impedimento para ejercer sus derechos como ciudadana y como mujer.

“Estar y ser parte del Gobierno no significa que deba abandonar para proteger mis derechos y que haya renunciado a ejercer los mismos y a rendir declaraciones o a presentarme ante las autoridades competentes. Siempre he agradecido al presidente Gustavo Petro, que me ha enseñado que uno no puede callar ante la injusticia”, afirmó Sarabia.

La canciller llegó acompañada de su equipo jurídico, que portaba siete carpetas rotuladas. En una de ellas se leía: “Caso penal contra Armando Benedetti. Violencia contra la mujer y otros delitos. Folder 3 de 7: Enriquecimiento ilícito – patrón de comportamiento”. Otra estaba marcada como “Violencia contra la mujer – violencia autoridades españolas – patrón de comportamiento criminal”.

Sarabia reiteró que su comparecencia es una extensión de las denuncias interpuestas en 2023, cuando se conocieron las primeras fracturas en su relación política con Benedetti, entonces embajador ante Venezuela. “La defensa del buen nombre no es un acto de vanidad, es un acto de justicia”, expresó.

Respecto a la posibilidad de entregar nuevas grabaciones en la diligencia, Sarabia no lo confirmó, pero recordó que en abril ya había entregado audios inéditos que comprometerían al hoy ministro del Interior. “En mi última declaración a la Fiscalía entregué audios y conversaciones con Armando Benedetti, incluso audios que no han sido conocidos por la opinión pública. Le he pedido a la Fiscalía escucharme en los próximos días para ampliar la investigación”, publicó el 15 de abril en X.

Al día siguiente, 16 de abril, el ministro Benedetti respondió a las declaraciones de Sarabia, refiriéndose a la canciller como su “exsecretaria”. “No me voy a referir a absolutamente nada; desde que ella dejó de ser mi secretaria no me importa qué diga o qué haga”, aseguró a los medios.

Uno de los audios que menciona la canciller fue revelado por Blu Radio. En la grabación, Benedetti se jacta de su presunta cercanía con funcionarios de la Fiscalía: “Laura, yo pensaba llamarte el miércoles-jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada… Ahora, con el número uno (Francisco Barbosa), y con (Gabriel) Jaimes, me dijeron que no pasaba un culo, que me pueden nombrar de lo que tú quieras”.

En otra parte se escucha a Benedetti alardeando de su “ranking” dentro de la Fiscalía y sugiriendo que puede poner a alguien de confianza a cargo de un caso que lo involucra: “Y una más, yo estoy muy, pero muy bien ranqueado ahí y estoy buscando que la persona que tenga la güevonada esa que salió el sábado sea una persona acá. Estoy muy, pero muy bien ranqueado, para que sepas, para cualquier otra cosa que necesites tú o el Gobierno”.

El exfiscal general Francisco Barbosa respondió con a esas insinuaciones y negó “rotundamente que se haya hecho esa manifestación. Primero, no hay ninguna evidencia de eso. Fue mi Fiscalía la que persiguió los bienes de Amando Benedetti (...). Para la época, yo tenía una guerra institucional frontal con el Gobierno Petro”, aseguró Barbosa, calificando las declaraciones como “un cañazo” para ganar influencia política.

El ministro del Interior no ha querido pronunciarse a fondo sobre los señalamientos. Solo ha dicho que “no me importa lo que ella haga” y que “para pelear se necesitan dos”. También negó haberse reunido con el exfiscal Barbosa y descartó que existiera cualquier tipo de contacto.

Además de los audios recientes, existen grabaciones de 2022 en las que Benedetti, entonces jefe de campaña y embajador, expresaba frustración por su exclusión en el Gobierno. “Yo hice 100 reuniones, 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan”, decía en una de ellas.

Benedetti agregó que fue él quien organizó “todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”. También amenazaba: “Nos hundimos todos, nos vamos presos”. Estas frases fueron interpretadas como una forma de presión hacia Sarabia y otros miembros del círculo cercano del presidente Petro.

Pese a que Sarabia está declarando ante la justicia penal, se declaró impedida en el proceso disciplinario que también se adelanta contra Benedetti dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. En una comunicación enviada al presidente Petro, la canciller señaló que el reglamento interno le asigna competencia para conocer en primera instancia de asuntos disciplinarios, pero que para evitar conflictos de interés decidió apartarse. “Con el fin de no incurrir en alguna de las causales de impedimento o posibles conflictos de intereses”, dijo.

La tensión entre los dos altos funcionarios se ha convertido en uno de los capítulos más delicados dentro del Gobierno Petro, que ya ha enfrentado escándalos por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña y fracturas en el gabinete. Ahora, con la declaración formal de la canciller ante la Fiscalía, el proceso penal contra Benedetti cobra una nueva dimensión y podría escalar a otros niveles judiciales y políticos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.