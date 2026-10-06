“Les decían qué declarar”: magistrada de la JEP relata encubrimientos de falsos positivos

En entrevista con El Espectador, la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), habló sobre el proyecto de reforma constitucional con el que el Centro Democrático busca que las sentencias contra exintegrantes de la fuerza pública sean revisadas por el Tribunal Superior Militar y Policial. Aseguró que, de aprobarse esa iniciativa, el país estaría retrocediendo décadas en materia de independencia judicial e impunidad, por los crímenes que la justicia militar encubrió.