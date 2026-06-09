Liberan a cinco personas que permanecían amarradas en una vivienda de Remedios (Antioquia)

El Ejército señaló que las personas permanecían amarradas dentro de una vivienda en zona rural de Remedios. Foto: Ejército

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Continúa la alerta de seguridad en territorio antioqueño. Cuatro adultos y un menor de edad fueron rescatados por el Ejército Nacional en la vereda Mata Arriba, zona rural de Remedios (Antioquia). Las víctimas permanecían retenidas en una vivienda. Según las autoridades, estos hechos habrían sido perpetrados por integrantes de la estructura cuarta del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”.

El Ejército indicó que tropas del Batallón de Selva Número 55 llegaron a un sector donde integrantes de esta estructura criminal tenían retenidas a cinco personas, quienes permanecían amarradas dentro de una vivienda. Según la institución, los presuntos responsables huyeron del lugar al percatarse de la presencia de los uniformados.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, los presuntos disidentes se habrían llevado consigo a otra persona. Por ahora, el Ejército adelanta labores de verificación para establecer las circunstancias de este hecho.

Según el Ejército, estos hechos estarían relacionados con la ola de violencia que se vive en el departamento desde el pasado 6 de junio, cuando cuatro personas fueron asesinadas, presuntamente por disidencias al mando de alias “Calarcá”.

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Las primeras versiones señalan que, en la tarde del sábado, hombres armados ingresaron a una finca ubicada en la vereda Las Camelias, también en zona rural de Remedios. Allí incendiaron dos viviendas y secuestraron a las cuatro personas que se encontraban en el lugar: los esposos Efraín Botero Mejía y Rocío Silva, así como dos trabajadores.

Tras el secuestro, los presuntos disidentes se habrían comunicado con un hijo de la familia Botero Silva para exigirle COP 60 millones a cambio de la liberación de las víctimas. Sin embargo, horas después, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que los cuerpos sin vida de tres de ellas fueron hallados cerca del lugar de los hechos.

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El cuerpo de la cuarta víctima fue encontrado en la mañana del pasado 8 de junio. Se trataba de Efraín de Jesús Botero, de 62 años y esposo de Rocío Silva. El cadáver de la mujer había sido hallado un día antes. Además, en la finca donde ocurrieron los hechos, los presuntos integrantes de las disidencias de alias “Calarcá” dejaron cilindros con mensajes alusivos a esa estructura armada.

Por su parte, el gobernador de Antioquia rechazó por medio de una publicación la acción de ese grupo armado: “Está muy calladito Calarcá previo a elecciones: ¿Por qué será? Pero sigue delinquiendo así como los otros bandidos. Vaca ladrona no olvida portillo y sabe que el gobierno Petro no lo toca”, escribió Rendón en su cuenta de X.

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