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La demanda que pide quitarle a la Fiscalía el poder de suspender capturas

La acción jurídica advierte que el decreto reglamentario que le confirió a la Fiscalía el poder de suspender órdenes de captura, por solicitud del gobierno en medio de negociaciones de paz, va en contravía de la Constitución. Señala que ese poder debe recaer en los jueces del país. Una controversia que agita nuevamente el debate de la llamada Paz Total.

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Juan David Laverde Palma y María José Medellín Cano
09 de junio de 2026 - 01:58 a. m.
Los demandantes argumentan que la suspensión de las órdenes de captura no puede ocurrir de forma "automática".
Los demandantes argumentan que la suspensión de las órdenes de captura no puede ocurrir de forma "automática".
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A escasos 12 días de la segunda vuelta presidencial, en tiempos de efervescencia política y cálculos electorales, con dos campañas antagónicas para encarar la eterna pregunta de la guerra y la paz, una acción de nulidad ante el Consejo de Estado busca dirimir un viejo debate: si la Fiscalía puede suspender órdenes de captura en virtud de procesos de paz, como ocurre hoy, o si esta facultad debería recaer en manos de los jueces de la República.

El exmagistrado José Fernando Reyes y el abogado Mauricio Pava están convencidos de lo segundo y por...

Por Juan David Laverde Palma

Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9jdlaverde@caracoltv.com.co

Por María José Medellín Cano

Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial.@Majomedellincmmedellin@elespectador.com
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