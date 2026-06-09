La demanda que pide quitarle a la Fiscalía el poder de suspender capturas

Los demandantes argumentan que la suspensión de las órdenes de captura no puede ocurrir de forma "automática".
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
A escasos 12 días de la segunda vuelta presidencial, en tiempos de efervescencia política y cálculos electorales, con dos campañas antagónicas para encarar la eterna pregunta de la guerra y la paz, una acción de nulidad ante el Consejo de Estado busca dirimir un viejo debate: si la Fiscalía puede suspender órdenes de captura en virtud de procesos de paz, como ocurre hoy, o si esta facultad debería recaer en manos de los jueces de la República.
El exmagistrado José Fernando Reyes y el abogado Mauricio Pava están convencidos de lo segundo y por...
Por Juan David Laverde Palma
Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9jdlaverde@caracoltv.com.co
Por María José Medellín Cano
Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial.@Majomedellincmmedellin@elespectador.com
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