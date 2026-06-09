La demanda que pide quitarle a la Fiscalía el poder de suspender capturas

Los demandantes argumentan que la suspensión de las órdenes de captura no puede ocurrir de forma "automática". Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A escasos 12 días de la segunda vuelta presidencial, en tiempos de efervescencia política y cálculos electorales, con dos campañas antagónicas para encarar la eterna pregunta de la guerra y la paz, una acción de nulidad ante el Consejo de Estado busca dirimir un viejo debate: si la Fiscalía puede suspender órdenes de captura en virtud de procesos de paz, como ocurre hoy, o si esta facultad debería recaer en manos de los jueces de la República.

El exmagistrado José Fernando Reyes y el abogado Mauricio Pava están convencidos de lo segundo y por...