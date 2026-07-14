Liberan a las 39 personas secuestradas por el Eln en zona rural del Chocó

Entre los 39 secuestrados por el Eln había un menor de edad. Foto: Ejército Nacional

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El Ejército Nacional confirmó en la tarde de este martes la liberación de las 39 personas, entre ellas un menor de edad, que fueron secuestradas en la mañana de este 14 de julio por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el sector de Toldas, sobre la vía que comunica a Quibdó con El Carmen de Atrato, en Chocó.

Según las autoridades, las víctimas fueron tomadas como rehenes en medio de una operación militar que, hasta el momento, deja dos militares muertos, identificados como Elibert Ducuara Mosquera y Jean Carlos Vallejo Vargas, y cinco más heridos. El Ejército indicó que las personas se movilizaban en dos vehículos de servicio público cuando fueron interceptadas y secuestradas por el grupo armado.

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La operación de rescate fue desarrollada por uniformados del Grupo Liviano de Caballería Número Nueve, el Batallón de Infantería Número 12 Primero de Línea, el Batallón de Operaciones Terrestres Número 26, la División de Aviación Asalto Aéreo y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Según detalló el Ejército, durante el despliegue de las tropas se presentó una nueva acción terrorista: la activación de una carga explosiva, seguida de un combate con el Eln. Las autoridades rechazaron estos hechos de violencia, al señalar que “constituyen una violación de los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario, al atentar contra la vida y la integridad de nuestros hombres”.

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El Ejército señaló que, con el propósito de mitigar cualquier otra acción terrorista, mantiene el despliegue de tropas y las operaciones “orientadas a restablecer la normalidad en este tramo vial, garantizar la seguridad de quienes transitan por él y contrarrestar las intenciones criminales”.

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