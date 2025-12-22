Liberan a los 18 soldados que se encontraban retenidos por la comunidad en Chocó

Esta es una de las imágenes que se conoce de la retención de 18 soldados en Chocó. El Gobierno habló de "secuestro". Realizaban operaciones contra el ELN. Foto: Archivo Particular

La Defensoría del Pueblo confirmó que en horas de la noche de este martes inició el retorno a Quibdó de los 18 soldados del Ejército que estaban retenidos en zona rural del municipio de Carmen del Atrato, en el departamento de Chocó.

De acuerdo con la entidad, la liberación fue posible tras un proceso de mediación adelantado de manera conjunta con la Iglesia Católica, lo que permitió garantizar el regreso de los uniformados.

Los militares habían sido retenidos por la comunidad desde el pasado 21 de diciembre y, según confirmó la Defensoría del Pueblo, se encuentran en buenas condiciones de salud al momento de su traslado.

