Él es alias “Ramiro”, presunto líder del Eln por el que iban las tropas retenidas en Chocó

Alias “Ramiro” es señalado como uno de los principales líderes de la estructura Néstor Tulio Durán, perteneciente al frente Manuel Hernández del frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Este hombre sería el objetivo de la operación que adelantaban tropas del Ejército Nacional cuando, el pasado 21 de diciembre, 18 soldados fueron retenidos en medio de una asonada en el municipio de Carmen de Atrato (Chocó).

Según reportes oficiales, cerca de 200 personas participaron en la acción, que impidió el desarrollo de la operación militar contra el Eln. La Defensoría del Pueblo confirmó que mantiene diálogos con la comunidad para lograr la liberación de los uniformados. De acuerdo con información de inteligencia, alias “Ramiro” acumula más de 14 años de trayectoria criminal en el departamento de Chocó y es considerado un objetivo de alto valor para las autoridades.

Fuentes de inteligencia señalan que durante la asonada habrían participado guerrilleros de confianza de alias “Ramiro”, quienes presuntamente presionaron e intimidaron a la población civil para evitar la liberación de los soldados. Contra este líder pesan al menos cuatro órdenes de captura vigentes por delitos como asonada, rebelión, narcotráfico y homicidio.

Mientras se registraban los hechos, alias “Ramiro” habría logrado huir del lugar acompañado de su radista, su compañera sentimental y un reducido anillo de seguridad. Las autoridades aseguran que el líder mantiene una alta movilidad, utiliza múltiples dispositivos de comunicación y cambia con frecuencia sus métodos para evadir los operativos de la Fuerza Pública.

Además de su rol dentro de la estructura armada, alias “Ramiro” es señalado de extorsiones, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y amenazas contra comerciantes y transportadores. Según las autoridades, tendría injerencia criminal en zonas de Quibdó, Puerto Meluk y Alto Baudó, donde ejercería presión armada sobre comunidades campesinas y pobladores, así como control sobre corredores estratégicos para las economías ilegales.

Las Fuerzas Militares indicaron que alias “Ramiro” cuenta con entrenamiento en el manejo de armas y explosivos, lo que lo convierte en una pieza clave dentro del Frente de Guerra Occidental del Eln y en uno de los responsables de la escalada de violencia y constreñimiento contra la población civil en esta región del país.

