Líderes del Clan del Golfo entre los 156 capturados por secuestro y extorsión

Las autoridades confirmaron la detención de 20 presuntos miembros del Clan del Golfo, cuatro de las disidencias de las Farc, siete de “Los Pachenca”, tres del ELN, cinco de organizaciones criminales y 117 de delincuencia común. Foto: Policía

En una operación nacional contra estructuras criminales, las autoridades capturaron a 156 personas señaladas de secuestro, extorsión y otros delitos, en el marco del Plan Cazador Odín, desarrollado en cinco capitales y ocho departamentos del país.

El Gaula de la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, reportó que entre los capturados se encuentran 119 por extorsión, 19 por secuestro y 18 por otros delitos, además de la muerte de tres presuntos criminales.

Entre los detenidos se cuentan 20 integrantes del Clan del Golfo, cuatro de las disidencias de las Farc, siete de “Los Pachenca”, tres del ELN, cinco de grupos ilegales organizados y 117 vinculados a la delincuencia común. En la operación también fueron incautadas 15 armas de fuego, seis proveedores, seis granadas, 494 cartuchos, 10 motocicletas y 100 equipos móviles empleados para intimidar y recaudar rentas ilegales.

Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Medellín y Cartagena fueron los escenarios de captura, así como en los departamentos de Tolima, Caldas, Valle del Cauca, Nariño, Santander, Norte de Santander, Córdoba y Casanare, debilitando la capacidad financiera de estos grupos.

Uno de los golpes más relevantes fue la captura de 12 presuntos miembros de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo, en operaciones realizadas en Córdoba, Sucre y Antioquia. Los capturados son conocidos con los alias de “Javier”, “Paola”, “Chimenea”, “Yei” o “El Peluquero”, “Enamorado”, “El Chino”, “Carlitos”, “El Menor”, “Cabeza de Puerco”, “Mario”, “José” y “El Paisa”.

Según la investigación, alias “Javier” ejercía como jefe financiero de la estructura, imponiendo un cobro ilegal del 5% sobre contratos de obras públicas y privadas. Alias “Paola” y “Chimenea” llevaban los registros contables y coordinaban las extorsiones, mientras que “Yei” y “Enamorado” reclutaban jóvenes vulnerables en Lorica para sumarlos a las actividades criminales.

Las autoridades señalan que “Paola” y “Yei” estarían implicados en el atentado del 23 de abril de 2025 contra el subintendente Yeiner Morelo Guzmán, quien resultó herido en Lorica.

Las rentas ilegales de esta red superaban los $300 millones mensuales, producto de la extorsión a comerciantes, ganaderos, transportadores, contratistas, prestamistas “gota a gota” y empresas de alimentos. Además, ejercían control social, homicidios selectivos, reclutamiento de jóvenes y seguimiento a la Fuerza Pública y a potenciales víctimas.

En el procedimiento también fueron decomisados 12 celulares, siete tarjetas SIM, libros de cobro y dos armas de fuego. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y serían imputados por delitos como concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, extorsión agravada y secuestro.

