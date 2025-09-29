A la cárcel tres hombres señalados de reclutar menores para el Clan del Golfo

Se trata de Harold Alberto Marín Ríos, alias “El Mocho”; Jonis David Garzón Gallego, alias “El Negro”; y Eder Giovanni Sánchez Rodríguez, alias “Lucas”. Foto: Fiscalía

Una estructura criminal señalada de contactar, retener y entrenar a jóvenes para vincularlos de manera forzada al Clan del Golfo fue desarticulada por la Fiscalía General de la Nación. La investigación permitió dar con dos adolescentes que habían sido secuestrados en zona rural del municipio de Remedios (Antioquia) y sometidos a un proceso de adoctrinamiento e instrucción armada contra su voluntad.

Los hechos ocurrieron entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre de 2025, cuando hombres armados interceptaron a los jóvenes y los trasladaron a una finca en la vereda Los Mangos. Durante más de dos semanas estuvieron privados de la libertad, obligados a recibir entrenamientos en uso de armas y explosivos, así como en tácticas de patrullaje y emboscadas, con el fin de convertirlos en combatientes de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo.

La operación fue descubierta mediante labores de inteligencia y seguimiento, que permitieron establecer las identidades de tres presuntos responsables. Se trata de Harold Alberto Marín Ríos, alias “El Mocho”; Jonis David Garzón Gallego, alias “El Negro”; y Eder Giovanni Sánchez Rodríguez, alias “Lucas”.

El fiscal del caso detalló el posible rol de estos tres hombres. Frente a alias “El Mocho” señaló que era la “persona encargada de adoctrinar a los nuevos integrantes de la organización criminal, custodiar que no se fueran a volar de la organización, siendo parte fundamental en esa logística de esta escuela de entrenamiento. Adicional a eso es una de las personas que amenazaba y custodiaba al personal de esta escuela de instrucción militar ilícita”.

Alias “El Negro”, por su parte, “cumplía el rol de transportar a los nuevos integrantes de la organización criminal. Llevándolos desde el sitio de reclutamiento hasta la finca donde los adiestraban. Asimismo cumplía el rol de cuidarlos”.

Finamente, alias “Lucas” era el encargado de “adoctrinar a los nuevos integrantes de esta organización. También era uno de los encargados de custodiar a las personas que fueron secuestradas y reclutadas ilícitamente. Parte fundamental de esa logística con un componente armado con fusiles AK-47 con revólveres 38″, narró el fiscal.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a los tres señalados ante un juez de control de garantías. En la diligencia se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y entrenamiento para actividades ilícitas. Ninguno aceptó los cargos y, como medida preventiva, el juez ordenó su reclusión en un centro carcelario.

