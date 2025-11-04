Lo que se sabe de la masacre en Corinto: entre los muertos hay una menor y tres heridos

La Defensoría del Pueblo ha advertido reiteradamente sobre el aumento del control de grupos armados en Corinto y municipios vecinos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas en un ataque armado ocurrido a las 10:30 de la noche del 3 de noviembre en el municipio de Corinto (Cauca). Hombres armados irrumpieron en el establecimiento El Cantinazo y dispararon contra quienes se encontraban en el lugar.

Las víctimas mortales son dos hombres de 44 años, una mujer de 26 y una adolescente de 17. Los heridos, también hombres, permanecen bajo observación médica, y aún no se ha revelado su estado de salud ni la identidad de los afectados.

Aunque no se ha confirmado quiénes serían los responsables, en la zona opera el frente Dagoberto Ramos, estructura del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró este hecho como la masacre número 67 del 2025.

📆 Fecha: 03/11/2025

📍 Lugar: Corinto, Cauca.

👥 Nº de Víctimas: 04 Personas



➡️Cuatro personas fueron asesinadas en un establecimiento comercial llamado El Cantinazo, en el municipio de Corinto, Cauca, donde sujetos armados ingresaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego… pic.twitter.com/L8GH1mxdcP — INDEPAZ (@Indepaz) November 4, 2025

La Defensoría del Pueblo ha advertido reiteradamente sobre el aumento del control de grupos armados en Corinto y municipios vecinos. En la Alerta Temprana 008 de 2025, el organismo señaló que células del EMC ejercen presión sobre comunidades afro e indígenas, imponiendo reglas, convocatorias obligatorias y control de la vida cotidiana mediante intimidaciones y violencia.

Lea: Este es el mapa de alianzas y confrontaciones entre los grupos armados en Colombia

Estos grupos han asentado su influencia en torno a la economía ilegal de la marihuana, que se convirtió en un motor financiero clave para la guerra en el norte de Cauca.

A ello se suma el riesgo advertido en la Alerta Temprana 019 de 2024, que da cuenta de una confrontación entre el frente Dagoberto Ramos y el frente 57 Yair Bermúdez por corredores estratégicos que conectan Cauca con Valle del Cauca, Huila y Tolima. Las consecuencias de esta disputa, señaló la entidad, ya se reflejan en homicidios selectivos, extorsiones, confinamientos, reclutamiento forzado de menores, retenes ilegales y masacres como la registrada este fin de semana.

Corinto es un punto estratégico para las disidencias de las Farc. Su ubicación conecta Cauca con Valle, Tolima y Huila, lo que facilita el tránsito de hombres armados, material de guerra y apoyo logístico del Estado Mayor Central. Además, de acuerdo con la Defensoría, el municipio funciona como centro de reuniones del frente Dagoberto Ramos, donde se coordinan operaciones y se imparten castigos violentos contra la población civil.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.