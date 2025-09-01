Masacre en Dibulla (La Guajira) dejó tres muertos y cuatro heridos

Esta sería la masacre número 53 en lo corrido del año, según informó Indepaz. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En el corregimiento de Punta de los Remedios, municipio de Dibulla (La Guajira), ocurrió una nueva masacre este 31 de agosto. Un ataque armado que dejó como saldo tres personas muertas y cuatro heridas.

Según información preliminar compartida por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el grupo de personas se encontraba reunido en una vivienda cuando hombres armados que se movilizaban en una camioneta “dispararon con un fusil de manera indiscriminada”.

La Policía Nacional y el Ejército acudieron al lugar para adelantar las investigaciones correspondientes. Según Indepaz, esta es la masacre número 53 en lo que va de 2025. Asimismo, afirmaron que la identidad de las víctimas aún no ha sido determinada por las autoridades.

La masacre número 52 ocurrió el pasado 30 de agosto en zona rural de San Juan, municipio de La Unión (Antioquia), donde tres cuerpos fueron hallados dentro de una vivienda y otro más en sus afueras, todos con heridas de arma de fuego.

Los cuerpos serían de tres hombres y una mujer. De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, el crimen “estaría relacionado con disputas territoriales por el control del microtráfico”, según registró Indepaz.

