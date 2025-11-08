ELN estaría detrás del plan para atentar contra base militar en Tunja: comandante de las FF. MM.

Los artefactos fueron detonados de manera controlada por el Ejército y Policía. Sin embargo, durante el operativo instalaciones del batallón resultaron afectadas y tres civiles heridos. Foto: Archivo Particular

Las autoridades atribuyen al frente Adonay Ardila Pinilla del ELN la instalación de una volqueta cargada con explosivos que fue abandonada en la madrugada de este sábado cerca del Batallón Simón Bolívar, en Tunja (Boyacá). Así lo confirmó el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, quien señaló que esa es la principal hipótesis que manejan los organismos de inteligencia.

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señalaron que los explosivos iban a ser utilizados para atentar contra las instalaciones del batallón. Ambos destacaron que la reacción temprana de la comunidad y el despliegue de las unidades militares evitaron un atentado con víctimas mortales.

En la zona se adelantan las investigaciones para identificar a los dos presuntos responsables que quedaron registrados en los videos de las cámaras de seguridad del barrio Prados de Alcalá. A las 5:06 a.m. se observa como la volqueta llega acompañada por una motocicleta. Tras estacionar el vehículo en plena vía, el conductor desciende y huye en la moto junto con el otro hombre.

El almirante Cubides viajó a Tunja junto con la cúpula militar y policial para evaluar las medidas adoptadas tras la amenaza contra la base militar. Acompaña al general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, quien lidera un Puesto de Mando Unificado (PMU) junto con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

A través de su cuenta en X, Cubides afirmó: “Bajo los lineamientos del Presidente de la República y del Ministro de Defensa, he ordenado reforzar el dispositivo operacional del Ejército, en estrecha coordinación con la Policía, a fin de garantizar la protección de la población y neutralizar cualquier intención criminal de los grupos que delinquen en la región”.

He viajado a Tunja acompañado de la cúpula militar y de la Policía para evaluar y sincronizar la respuesta operacional ante las acciones terroristas que afectaron al departamento de Boyacá. Bajo los lineamientos del Presidente de la República y del Ministro de Defensa, he… — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) November 8, 2025

Por su parte, el general Cardozo aseguró que “a esta hora, desplegamos un amplio dispositivo de seguridad en la ciudad para adelantar las investigaciones correspondientes y dar con el paradero de los responsables de esta acción terrorista”.

¿Qué pasó durante la detonación controlada por el Ejército?

Hacia las 5:30 a. m., habitantes del barrio Prados de Alcalá alertaron sobre la presencia de una volqueta equipada con una plataforma de arena empleada para el lanzamiento de tatucos o cilindros bomba, estacionada en plena vía del sector urbano de Tunja (Boyacá). De inmediato, el Ejército Nacional activó los protocolos de seguridad y ordenó una detonación controlada del material explosivo.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, en el interior del vehículo se hallaron 24 cilindros bomba, presuntamente destinados a un ataque contra el batallón General Simón Bolívar, ubicado a pocos metros de la zona donde fue abandonada la volqueta.

Horas después, durante la operación de explosión controlada de los artefactos, tres civiles resultaron heridos y ocasionó daños en la infraestructura del batallón. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó en su cuenta de X que “técnicos antiexplosivos de la Policía confirman que todos los 24 cilindros que estaban en la volqueta salieron expulsados. Se está inspeccionando cuántos de ellos explotaron o están activos”.

Técnicos anti explosivos de la @PoliciaColombia confirman que todos los 24 cilindros que estaban en la volqueta salieron expulsados. Se está inspeccionando cuántos de ellos explotaron o están activos.



Mantenemos la alerta y motivamos a todos los colombianos a que suministren… https://t.co/HhoR9vegQa — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) November 8, 2025

El ministro Sánchez también anunció una recompensa de hasta COP 100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables. Además, ordenó reuniones regionales extraordinarias de seguridad para actualizar la inteligencia disponible y prevenir nuevos ataques.

