Los detalles tras el regreso de Pilar Rueda, esposa de Iván Cepeda, a la UIA de la JEP

Anuncio de la JEP sobre la imputación al antiguo Secretariado por reclutamiento forzado y utilización de menores durante el conflicto. Foto: Isabel Valdés -

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La defensora de derechos humanos, Pilar Rueda, también esposa de Iván Cepeda, regresa a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras apartarse de su cargo en la entidad para sumarse a la campaña a la presidencia del ahora senador.

Según detalló la JEP, Rueda volverá al cargo de Asesor de Despacho en la Unidad de Investigación y Acusación, que hace las veces de fiscalía en ese Tribunal de Paz. Dos documentos conocidos por El Espectador dejan ver que se trató de una decisión autónoma del director de esa unidad.

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“El Director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el apoyo de la Subdirección de Talento Humano, analizó y verificó las hojas de vida de las personas que se relacionan a continuación, quienes cumplen con los requisitos y los perfiles requeridos para ejercer las funciones del cargo”, se lee en la resolución de nombramiento en la que puso en consideración el nombre de Rueda para integrar la Unidad.

Asimismo, en el acta de posesión, se dejó en firme el regreso de Pilar Rueda al cargo de Asesor de Despacho de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Rueda hizo parte del proceso de paz con las antiguas Farc y también integró la Defensoría del Pueblo. Antes de apartarse de la JEP para sumarse a la campaña presidencial de Iván Cepeda, Pilar Rueda estaba en la UIA y trabajó con mujeres víctimas de violencia sexual.

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, señaló durante su campaña terminar con la Jurisdicción Especial para la Paz. “La JEP es un tribunal para lavarles las manos sucias de sangre a los miembros de las Farc y perseguir a los héroes de la patria, que pusieron el pecho para defender la constitución, la ley, la vida y honra, la integridad de los ciudadanos”, señaló.

Sin embargo, tras su elección y la posterior designación del abogado Iván Cancino como ministro de Justicia, esa posición se moderó. “Terminarla de un planazo no se puede. Eso tiene un soporte constitucional y convencional que ya está analizado en Colombia”, dijo el ministro en entrevista con Caracol Radio, donde además señaló que el plan no es acabar la JEP, pero sí pedir cuentas.

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