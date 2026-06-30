Ministro de Defensa hace aclaraciones sobre la muerte de alias “Marlon”

El líder de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc comandadas por “Iván Mordisco” había sido reportado como muerto el pasado 20 de junio, en zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca) Foto: Archivo part

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció a través de X sobre los videos que circulan en redes sociales en los que presuntamente aparece Iván Jacob Idrobo Arredondo, conocido con el alias de “Marlon”. El líder de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc comandadas por “Iván Mordisco” había sido reportado como muerto el pasado 20 de junio, en zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca).

Según explicó el ministro, “al no haberse recuperado el cuerpo, dicha neutralización no podía darse por plenamente confirmada, ya que ello solo se acredita mediante la inspección técnica del cadáver y la correspondiente identificación médico-forense”. Asimismo, señaló que, en ese contexto, tampoco procedía el reconocimiento o pago de la recompensa correspondiente.

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“Frente al video que circula en redes sociales sobre la presunta aparición de alias ‘Marlon’, las autoridades competentes ya adelantan las verificaciones necesarias para establecer su autenticidad y las circunstancias en las que pudo haber sido grabado”, dijo el ministro, quien agregó que únicamente informará sobre hechos plenamente confirmados una vez concluyan las verificaciones correspondientes.

Por otro lado, el ministro de Defensa confirmó la muerte de Juan Diego Palta Montero, alias “Ñeque”, considerado la mano derecha de alias “Marlon”. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de junio, durante una operación militar en el municipio de Toribío (Cauca), en la que murieron otros tres presuntos integrantes de la estructura.

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Alias “Ñeque” era señalado como uno de los principales mandos del frente Dagoberto Ramos y era acusado por las autoridades de amenazar directamente al presidente Gustavo Petro. También figuraba entre los hombres más buscados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de USD 5 millones , que equivale a cera de COP 20.500 millones, por información que condujera a su captura.

“En el área de Tacueyó, corregimiento de Toribío, militares neutralizaron a cuatro integrantes de una estructura terrorista de alias ‘Mordisco’. Allí cayó alias ‘Ñeque’, mano derecha de alias ‘Marlon’ y quien también habría amenazado al presidente de la República. Nos trazamos la meta de neutralizar los principales cabecillas del terrorismo que delinquen en Cauca y ya vamos en la segunda generación”, confirmó el ministro Sánchez el pasado lunes.

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