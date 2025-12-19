Magistrado Ibáñez rectifica señalamientos de abuso sexual realizados por la madre de su hijo./Imagen de referencia. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, cumplió con la rectificación que le había ordenado el Juzgado 12 Penal de Neiva (Huila). Esto, tras haber afirmado en una entrevista que, presuntamente, Yolanda Inés Robles Ramírez, madre de uno de sus hijos, habría abusado sexualmente de él y que, como consecuencia de ese hecho, la mujer quedó embarazada.

Según indicó el magistrado Ibáñez en la rectificación, “no he asegurado ni aseguro, porque no me consta, en tanto no tengo elementos probatorios que así lo certifiquen y por tratarse simplemente de una hipótesis descartada nunca acudí a la administración de justicia para solicitar investigación, que haya sido víctima de abuso sexual por parte de la citada señora con la cual no tuve relación alguna”.

Para contexto: Presidente de la Corte Constitucional debe retractarse por decir que madre de su hijo habría abusado de él

Asimismo, el presidente de la Corte Constitucional aclaró que, para la fecha del encuentro con la mujer, él ya era mayor de edad y que desconoce cuántos años tenía ella. Además, señaló que no le consta y, por lo tanto, no puede afirmar que Robles Ramírez le hubiese suministrado alguna sustancia que lo hubiera puesto en estado de indefensión, como manifestó durante la entrevista.

El togado señaló que, en cuanto a la mujer, “en ningún momento fue mi intención afectar su buen nombre, su honra ni su dignidad, valores que merecen la más alta protección y respeto”. El caso se remonta a una entrevista del magistrado Ibáñez con el medio de comunicación Casa Macondo, publicada el pasado 16 de agosto, en la que se habló de un expediente perdido en un juzgado de familia de Ibagué (Tolima).

Le puede interesar: Exministro Velasco se entregó para cumplir con orden de captura en su contra por caso Ungrd

Los documentos hacían parte de un proceso en el que el togado tuvo que reconocer en 2004 la paternidad de Jorge Enrique Ibáñez Robles. En la entrevista, el presidente de la Corte Constitucional señaló que apeló dicha decisión judicial y sostuvo que el joven no era su hijo, que las pruebas de ADN que reposaban en el expediente desaparecido serían falsas y que no tenía conocimiento de que los documentos del caso se hubieran extraviado.

Durante la entrevista, el magistrado afirmó: “Este es un asunto de la paternidad que aparece y se lo pongo con toda la transparencia. Aparece como consecuencia de una conducta de la que yo fui víctima. Especialmente, digamos, es una víctima de abuso sexual por parte de una señora”.

Lea también: Capturan al exministro Ricardo Bonilla por el escándalo de la Ungrd

El hombre agregó: “la mamá de este muchacho, que me lleva como diez o trece años. Trece años siendo yo estudiante de primer año de derecho, pero yo siendo a su entorno político, muy joven, se empezó a hacer una perseguidora y finalmente me encontró aquí en Bogotá y me invitó a que nos tomamos algo y seguramente yo terminé metido en una situación de indefensión donde yo pude haber tenido una relación con ella”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.