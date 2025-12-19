Petro anunció urgencia manifiesta para sistemas antidrones tras atentado en Aguachica

El presidente Gustavo Petro aseguró que los hechos en Aguachica ocurrieron por "falta de sistemas antidrones priorizados". Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras el atentado a un batallón en Aguachica, Cesar, por parte del Ejército de Liberación Nacional (Eln) que deja seis muertos y más de 30 heridos. A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que sucedió “por faltas de sistemas antidrones priorizados”.

En esa publicación, Petro anunció que había ordenado “la compra inmediata de los sistemas”, cuyo costo asciende a COP 1 billón. Y agregó: “Espero no derrumben la búsqueda de estos recursos nuevos. Se usará la urgencia manifiesta para ponerle rapidez a los procesos de contratación”.

Tenemos en informe oficial 4 muertos y 13 heridos en la base militar en Aguachica, Por ahora, en un batallón de instrucción y entrenamiento del ejército.



Sucede por faltas de sistemas antidrones priorizados. En las medidas tomadas hoy en el consejo de ministros se ordena la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 19, 2025

El ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, explicó que esa urgencia manifiesta se destinará a “desarrollar la primera fase de un proyecto estratégico que busca proteger a todo el país de los ataques con drones”. Ya se ordenó “el despliegue inmediato de todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación para dar con los responsables y neutralizar esta amenaza terrorista” y una recompensa de COP 200 millones por información sobre los hechos.

Ante la escalada de violencia que ha ocurrido en el país, el mandatario ya había hablado previamente sobre el Eln. De acuerdo con él, se trata de una campaña “para apoyar la ultraderecha” y negó que el paro armado que se llevó a cabo por 72 horas desde el pasado domingo haya paralizado al país.

“Ha perdido su capacidad de antes, solo es un grupo armado de narcos mexicanos e instrumentos de las derechas mundiales”, indicó.

La campaña del ELN es para apoyar la ultraderecha sin la cual no puede vivir.



Mató dos policías e hirió a siete civiles y no paralizó ni el país ni medio país, como dice la prensa, apenas 13 vías remotas y ningún río. Ha perdido su capacidad de antes, solo es un grupo armado de… https://t.co/ODiRN2IJs9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 19, 2025

El paro armado finalizó con un saldo de cinco muertos (entre ellas, dos policías en Cali y un civil en el departamento de Norte de Santander) y 15 zonas atacadas, con afectaciones a la población civil en 16 departamentos. Las acciones del grupo armado ilegal fueron desde ataques y bloqueos con explosivos hasta amenazas y restricciones a la movilidad que impactaron corredores viales, centros urbanos y zonas rurales.

