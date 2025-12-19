Logo El Espectador
Petro anunció urgencia manifiesta para sistemas antidrones tras atentado en Aguachica

El presidente Gustavo Petro aseguró que lo ocurrido en el Cesar fue por “faltas de sistemas antidrones priorizados”. En el consejo de ministros, ordenó su “compra inmediata”.

Redacción Política
19 de diciembre de 2025 - 11:30 a. m.
El presidente Gustavo Petro aseguró que los hechos en Aguachica ocurrieron por "falta de sistemas antidrones priorizados".
Foto: Presidencia
El presidente Gustavo Petro se pronunció tras el atentado a un batallón en Aguachica, Cesar, por parte del Ejército de Liberación Nacional (Eln) que deja seis muertos y más de 30 heridos. A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que sucedió “por faltas de sistemas antidrones priorizados”.

En esa publicación, Petro anunció que había ordenado “la compra inmediata de los sistemas”, cuyo costo asciende a COP 1 billón. Y agregó: “Espero no derrumben la búsqueda de estos recursos nuevos. Se usará la urgencia manifiesta para ponerle rapidez a los procesos de contratación”.

El ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, explicó que esa urgencia manifiesta se destinará a “desarrollar la primera fase de un proyecto estratégico que busca proteger a todo el país de los ataques con drones”. Ya se ordenó “el despliegue inmediato de todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación para dar con los responsables y neutralizar esta amenaza terrorista” y una recompensa de COP 200 millones por información sobre los hechos.

Ante la escalada de violencia que ha ocurrido en el país, el mandatario ya había hablado previamente sobre el Eln. De acuerdo con él, se trata de una campaña “para apoyar la ultraderecha” y negó que el paro armado que se llevó a cabo por 72 horas desde el pasado domingo haya paralizado al país.

“Ha perdido su capacidad de antes, solo es un grupo armado de narcos mexicanos e instrumentos de las derechas mundiales”, indicó.

El paro armado finalizó con un saldo de cinco muertos (entre ellas, dos policías en Cali y un civil en el departamento de Norte de Santander) y 15 zonas atacadas, con afectaciones a la población civil en 16 departamentos. Las acciones del grupo armado ilegal fueron desde ataques y bloqueos con explosivos hasta amenazas y restricciones a la movilidad que impactaron corredores viales, centros urbanos y zonas rurales.

