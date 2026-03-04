María Bolívar Maury, candidata a la Cámara por Atlántico, fue víctima de un atentado

El hecho ocurrió a pocos días de las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Foto: Archivo Particular

María Bolívar Maury, candidata a la Cámara de Representantes por el departamento de Atlántico, fue víctima de un atentado a menos de una semana de las elecciones legislativas. El hecho fue denunciado a través de una publicación en redes sociales en la que señaló que el ataque ocurrió el pasado 3 de marzo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó el caso.

Según la información que se conoce hasta el momento, el ataque ocurrió cuando se movilizaba por vías de su departamento. El vehículo en el que viajaba fue atacado a disparos. Por fortuna, la candidata salió ilesa. Bolívar Maury se pronunció en la tarde de este miércoles a través de la red social Instagram, con una publicación en la que entregó detalles del hecho.

“Ayer en la noche, en carretera, el miedo tocó mi puerta de la forma más violenta. Una motocicleta interceptó el vehículo en el que me desplazaba y disparó tres veces contra él”, señaló la candidata. A renglón seguido, agregó: “Esta es la realidad de quienes decidimos alzar la voz en un país profundamente polarizado. Pero ninguna diferencia ideológica puede justificar la violencia”.

La candidata señaló que ya interpuso las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes y que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ya se han puesto en contacto con ella para brindarle apoyo. El ministro Benedetti dijo también que está en contacto con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que tomen las medidas de emergencia correspondientes.

Lamento profundamente el atentado contra la candidata a la Cámara por Atlántico, María Bolívar Maury. Inmediatamente me he comunicado con la Policía Nacional, quienes brindarán acompañamiento. Asimismo, he trasladado la información a la @UNPColombia para que se activen las… pic.twitter.com/GVLo2VWH8P — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 5, 2026

Por su parte, el ministro Benedetti rechazó el ataque contra la candidata. “En Colombia no hay lugar para la intimidación ni para la violencia contra quienes participan en política. El Gobierno Nacional actuará con toda determinación para proteger la vida, las garantías y el ejercicio libre de la democracia”, escribió el jefe de la cartera del Interior por medio de su cuenta de X.

Aunque hasta el momento no se conocen detalles puntuales sobre el sitio preciso en el que habría ocurrido el ataque y quién estaría detrás de él, el atentado en contra de la candidata Bolívar Maury se suma a la larga lista de ataques contra políticos que se han registrado durante el último mes en distintos sitios del país, como los departamentos de Arauca, Cauca y Cesar.

Los más recientes ocurrieron hace apenas una semana, cuando Andrés Vásquez Mejía, candidato al Senado por el Partido Conservador, fue reportado como desaparecido en la mañana del 25 de febrero, en el departamento del Cesar. Durante unas 48 horas no se supo de su paradero. El mismo día, pero en la noche, Ana Libia Guetio, aspirante a la curul de paz del departamento del Cauca, también fue reportada como desaparecida y liberada un día después.

Pero el que es, tal vez, el ataque más trágico, ocurrió el 5 de febrero, en vías del departamento de Arauca. El esquema de seguridad del senador y candidato Jairo Castellanos fue atacado por hombres del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación (Nacional) cuando viajaban hacia el departamento de Casanare. Dos de sus escoltas fueron asesinados.

